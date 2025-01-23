為諸慶恩2度聲請再審 高等法院裁准

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（中央社記者劉世怡台北23日電）銀行經理諸慶恩因案判刑後病故，最高檢察署提起非常上訴成功後，由高檢署再度聲請再審。高院今天認定有新事實及證據，原確定判決未予調查斟酌，裁定開始再審。

台灣高等法院指出，合議庭審理後，認定依現存卷證，諸慶恩所辯其事前有詢問律師一事，以及卷附百利達銀行函文的內容，攸關諸慶恩主觀上是否有登載不實「系爭交易單」（DEAL TICKET）的犯意。

另外，諸慶恩與相關證人的說法，及法院審理時提出的百利達銀行帳冊等，都攸關諸慶恩行為是否足以損害於公眾或他人。

高院指出，以上證據，均足以影響諸慶恩是否成立本案犯罪，惟原確定判決未予調查斟酌，經核與刑事訴訟法規定相符，本件檢方聲請再審為有理由，因此裁定開始再審。

全案起於，百利達銀行台北分行資產負債管理部經理諸慶恩，負責強制執行怡華公司，於88年間遭檢舉偽造定存單。諸慶恩一審無罪，二審改判得易科罰金刑4月並宣告緩刑，91年間上訴到最高法院，翌年病故。最高法院就檢察官上訴部分改判不受理，另諸慶恩上訴部分，以不得上訴為由駁回。

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在富商翁茂鍾與司法檢調人員不當來往案爆發後，高檢署認為諸慶恩應受無罪判決，聲請再審，因諸慶恩經判決不受理確定，不符再審要件遭駁回確定。最高檢察署認為最高法院當年的不受理判決為無效判決，提起非常上訴。

最高法院去年撤銷諸慶恩案當年的不受理判決，駁回檢察官上訴，諸慶恩有罪確定；高檢署今年再次為諸慶恩聲請再審。（編輯：張銘坤）1140123