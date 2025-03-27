翁茂鍾遭爆不當往來 致諸慶恩案重啟調查獲無罪

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（中央社記者劉世怡台北27日電）監察院4年前公布調查報告，指多名司法人員與富商翁茂鍾涉不當接觸。與翁茂鍾有關的「諸慶恩偽造定存單案」，檢方重啟調查認已故諸慶恩應無罪，經非常上訴、再審，終獲無罪確定。

司法院民國108年9月間指出，公懲會委員長石木欽涉嫌為友人翁茂鍾就訴訟案件提供法律意見，涉及不當行為，違反法官倫理，已自行請辭；石木欽發表聲明，強調因個人審判行為不容當道，成為鬥爭下犧牲品，只能辭職以示清白。司法院人事審議委員會決議，將石木欽移送監察院審查。

監察委員林雅鋒、王美玉、蔡崇義申請調查石木欽案； 監察院109年9月9日公布調查報告，發現有多名司法檢調人員與翁茂鍾涉不當接觸，要求行政院、司法院查處並對社會揭露。司法院及法務部依翁茂鍾27本筆記本，擴大調查。

法務部110年1月18日公布調查報告，認定11名檢察官、檢察長及9名調查人員與翁茂鍾不當接觸，與翁茂鍾相關的「怡華公司財務副總吳仙富偽造有價證券自首案」、「諸慶恩偽造定存單案」、「怡安公司內線交易案」、「應華炒股案」等4案，或與翁茂鍾或其公司相關，或與部分遭調查的檢調人員有關，為釐清外界質疑，並以最高標準處理，均移由檢察機關重新調查。

法務部調查報告，提及監察院認為，翁茂鍾是利用「諸慶恩偽造定存單案」在訴訟策略上反擊百利達銀行（後來由巴黎銀行吸收合併）。百利達銀行經理諸慶恩一審獲判無罪，二審時遭判刑4月、緩刑3年，上訴最高法院期間（民國92年間）因死亡而改判不受理。

法務部移請檢察機關研處可否提起非常上訴或聲請再審，尋求司法救濟，以維諸慶恩名譽及撫慰家屬。

高檢署整理案件調閱資料後，110年3月指出，以本件有聲請再審事由，宣布將聲請再審；檢方調查時輾轉連絡上諸慶恩妻子、胡姓女子及其2名女兒等人，請她們表達意見，並告知聲請再審成功在實務上並不容易。她們表示，「就算只有一點希望（無罪、還清白），也不要放棄。」高檢署已告知她們會為本案聲請再審。

高檢署認為諸慶恩應受無罪判決聲請再審，台灣高等法院開庭，由檢察官陳佳秀蒞庭陳述，主張本案起因翁茂鍾與司法人員不當往來造成「失衡的天平」，諸慶恩含冤而死，請求開啟再審，並建請法院審查5項新事證。

台灣高等法院認為，本件最終判決為最高法院不受理的程序判決，非有罪實體判決，檢方聲請不合法而駁回；高檢署不服提起抗告，遭最高法院駁回。

檢察總長邢泰釗認為最高法院當年的不受理判決無效，提起非常上訴。最高法院撤銷不受理判決，駁回檢察官上訴，諸慶恩有罪確定，家屬將可聲請再審。

邢泰釗曾告訴中央社記者，諸慶恩依法追討債務，翁茂鍾卻找調查員吃飯，最高法院審理期間，當時陪席法官石木欽更與翁茂鍾見面、餐敘及球敘9次。諸慶恩被迫獨自面對官司，抑鬱而終。

高檢署於113年8月間再度聲請再審。台灣高等法院開庭，由檢察官黃冠運蒞庭陳述，諸慶恩案是司法史的漏洞，請求開啟再審，主張高檢署於110年間聲請再審遭高院駁回，為程序駁回，並非實體上裁判，不違背「一事不再理」原則。

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台灣高等法院今年1月底認定，本件有新事實及證據，原確定判決未予調查斟酌，裁定開始再審，案件回到二審審理狀態。

高檢署檢察官黃冠運審查當初一審判決無罪理由，以及檢察官提起上訴理由，因不認同上訴理由，且甘服一審無罪判決，昨天撤回上訴；高院收到高檢書狀後，致全案以無罪確定終結。（編輯：張銘坤）1140327