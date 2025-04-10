陸籍人士須補喪失原籍證明反彈大 陸委會：4種情況可具結

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（中央社記者李雅雯台北10日電）移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，引起質疑聲浪。陸委會今天表示，經與移民署研商後，初步認定有4種情況可以具結方式替代。

大陸委員會（陸委會）10日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，絕大多數民眾支持政府依法行政，落實兩岸單一身分制度，政府沒有辦法由於當事人不願意或是為了避免舟車勞頓，免除其提出證明文件的法定義務；不過截至目前為止，經與移民署研商後，初步認定有幾項狀況可具結替代。

梁文傑提出4種情況可以具結方式替代。

第1，赴陸恐怕會有人身安全疑慮者，例如出於政治或宗教等因素，當事人認為赴陸恐會有被逮捕狀況。第2，如果是因為重大傷病或是臥床、配合醫治療程身體衰弱或行動不便者。

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第3，2015年1月1日起、過去10年沒有去過中國大陸者；倘若後續被查獲有赴陸狀況，還是會要求補件喪失原籍證明。第4，針對部分台商在陸所生子女，如果主張從來沒有在陸設籍，經主管機關審核確認，可用具結方式替代。

梁文傑強調，將會持續蒐集、彙整無法赴陸處理喪失原籍證明的事由，進行滾動式檢討；符合情況擬循具結方式替代者可洽移民署，陸委會、海基會也有專線電話、電子郵件可供利用。（編輯：邱國強）1140410