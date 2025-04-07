綠委提陸配拿身分證應歸國籍法 劉世芳：可參考方向

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（中央社記者高華謙台北7日電）民進黨立委提案修法，主張大陸地區配偶定居台灣設立戶籍後，欲申請國民身分證，仍應回歸國籍法並放棄其原國籍。內政部長劉世芳說，這是可以參考的方向，會遵照立法院各黨團得出的共識處理。

媒體報導，民進黨立委王定宇、王美惠提出兩岸人民關係條例修法，主張大陸地區配偶定居台灣設立戶籍後，欲申請國民身分證，仍應回歸國籍法歸化相關規定、放棄其原國籍。

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劉世芳今天上午赴立法院備詢前接受媒體聯訪時被問及是否支持這項修法時說，這是可以參考方向，目前不管是國際關係上的地緣政治、對兩岸關係處理，確實有這樣的爭議，如果立法院各黨團能有共識，會遵照各黨團得到的共識處理。

媒體詢問，在野黨質疑行政單位有下令部會不要交解凍報告。劉世芳說，目前立法院通過114年中央政府總預算，其中行政單位自行刪減部分，行政院就有新台幣636億，至於分配到各部會有多少，立法院也沒說清楚數目，且立法院刪凍預算是在院會，按程序處理，是要立法院院會交給各委員會解除，才有可能處理刪凍預算部分。（編輯：林家嫻）1140407