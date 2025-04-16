台灣團隊發現痠與痛不同顛覆醫學觀念 首創「痠覺」登國際期刊

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（中央社記者張璦台北16日電）痠痛究竟是痠還是痛，台灣研究團隊發現，事實上，誘發痠的神經並非痛覺神經，而是「本體感覺神經」，組織酸化會刺激本體感覺神經，誘發痠感，並以台語「痠」的羅馬拼音為字首，首創Sngception痠覺一詞，登上國際期刊。

在台灣，肌肉骨骼痠痛是醫療支出的第一名，但這類慢性痠痛往往難以有效被治療。為找出痠痛的真正原因，以對症下藥，中央研究院生物醫學研究所陳志成特聘研究員團隊，在國科會腦科技專案計畫及中研院深耕計畫的支持下，發現所謂的「痠」和「痛」，其實是不同的感覺、症狀。

國科會今天舉辦學術成果系列記者會指出，此研究團隊發現，誘發痠的神經並非痛覺神經，而是「本體感覺神經」，組織酸化主要會刺激本體感覺神經，進而誘發痠感而非痛感，相關研究成果並發表於國際頂尖期刊「科學前緣」（Science Advances）。

國科會表示，此研究結果不僅顛覆過去50年來醫學界的觀念，研究團隊更創造Sngception （痠覺）這個名詞，Sngception的字首Sng是台語「痠」的羅馬拼音；由於語言文化的差異，「痠覺」不同於「痛覺」的概念，在漢藏語系才有，其他西方語系或阿爾泰語系（日、韓）都將痠、痛視為「痛」。

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國科會指出，此團隊成員包括英國、美國和德國的國際學者，一致對Sngception的概念表示肯定；由台灣在國際重要學術期刊發表首創的Sngception名詞，往後將被沿用下去，有望讓台灣成為這個新興神經科學研究領域的主導者，享有絕對的話語權。

國科會表示，目前北醫、萬芳、雙和醫院的門診醫令系統已導入痠覺量表，未來將繼續推廣至其他醫療院所，藉由確認痠和痛為不同的感覺，有助於臨床進行痠和痛的精準診斷、對症下藥，進而推動止痠藥物的開發，同時，也預期可為台灣減少鉅額的無效止痛醫療支出。（編輯：翟思嘉）1140416