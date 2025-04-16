賴清德：台灣各政黨都應反共反納粹 團結守護國家

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（中央社記者葉素萍台北16日電）罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊。兼任民進黨主席的總統賴清德今天指出，台灣不論哪個政黨，都不應該以毛澤東為學習榜樣，更不可學習德國納粹，台灣每個政黨都應該要反共、反納粹，團結一起守護國家。

民進黨今天召開中常會，賴清德致詞提到，大家必須清楚了解，德國納粹在二次大戰期間迫害猶太人是事實，而且有數百萬猶太人犧牲寶貴生命、流離失所，這也是事實；這不是以色列的宣傳，這個事實不僅國際社會公認，包括德國也都引以為戒。

賴清德說，台灣是民主法治國家，追求民主、自由、人權的文明生活，台灣不論哪個政黨，「都不應該以毛澤東為學習榜樣，更不可學習德國納粹」，台灣每個政黨都應該要反共、反納粹，團結一起守護國家，民主、自由、人權的生活方式才有可能延續。

另外，民進黨發言人吳崢下午在民進黨中常會會後記者會受訪表示，宋建樑佩戴納粹相關標誌，德國在台協會、以色列駐台辦公室都有發表聲明表達嚴正關切與譴責，國民黨內部人員表達對納粹思想的支持，影響的不只是國民黨，更影響台灣在國際社會的形象。

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吳崢說，國民黨主席朱立倫下午說反對納粹，但上午在接受媒體訪問時，對這樣的行為，竟然用這是對民進黨反諷言語來幫忙緩頰，這是向台灣社會與國際社會傳達非常錯誤訊息，也會傷害台灣的國際形象。

吳崢表示，朱立倫必須先為上午不當發言致歉，包括向台灣社會、也向國際社會致歉，讓國際社會清楚了解台灣人堅定支持民主、自由、人權價值的國家共識。（編輯：林克倫、林興盟）1140416