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納粹符號手勢為何是禁忌 各國、台灣案例回顧
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朱立倫：法西斯納粹共產獨裁 全民唾棄世界不容

2025/4/16 15:26（4/16 16:43 更新）
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國民黨主席朱立倫。（中央社檔案照片）
國民黨主席朱立倫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，並戴納粹臂章應訊。國民黨主席朱立倫今天說，法西斯、納粹獨裁，是全民所唾棄的、世界所不容許的，共產獨裁也是，國民黨堅決反對。

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，並戴納粹臂章應訊，引發討論。朱立倫上午出席「戰獨裁行動」受訪表示，各種方式都在反諷民進黨的獨裁、惡質的獨裁，今天台灣最新名詞稱民進黨是綠共，大家反惡罷、反綠共、反獨裁、反民進黨暴政。

德國在台協會今天在社群媒體表示震驚，痛斥宋建樑的行為「無恥」，並表達最強烈的譴責。以色列駐台代表游瑪雅也表達強烈譴責，指使用此標誌極度不敬、不恰當，也與台灣核心價值嚴重背離。

對此，朱立倫下午在中常會表示，國民黨反惡霸，更反對台灣民主墮落，所以一定要勇敢站起來戰獨裁，什麼是獨裁，法西斯、納粹獨裁是全民所唾棄的、世界所不容許的，共產獨裁也是，國民黨堅決反對。

朱立倫也說，沒想到在民主自由的台灣，現在只容許一個聲音，就是「信賴聲音」，只允許一個力量就是民進黨的力量，所有反對力量在野黨，要被關起來，前有民眾黨、現在對付國民黨；呼籲黨內及朋友，大家化悲憤為力量，走上街頭，團結一致，也呼籲民眾站出來連署。

國民黨則透過臉書表示，堅決反對納粹、反對法西斯，歷史不容褻瀆，民主不能被清算。針對罷免民進黨立委行動中，有民眾現身穿納粹符號、比出不當手勢的行為，國民黨表達絕對反對納粹及法西斯主義的立場。納粹主義代表極端獨裁、種族清洗與戰爭挑釁，是人類文明最深刻的傷痕。

國民黨強調，當事人過去多次明確表示行動與國民黨無關，民進黨卻見獵心喜、抹黑帶風向，只為打擊罷免行動、模糊焦點、掩蓋共諜危機與司法追殺的真相。

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國民黨提及，民進黨一邊高喊反納粹、反法西斯，一邊用這些標籤打擊異己、打壓罷免者，才是真正踐踏民主、消費歷史的政黨；且2001年拿納粹象徵政治宣傳的、就是時任民進黨文宣部主任鄭運鵬主導製作的廣告，以希特勒畫面當作宣傳素材，還公然狡辯「希特勒敢於說出心里話」。

國民黨文傳會主委林寬裕在中常會後再次表示，德國在台協會稱此行為無恥，一點都沒有錯。國民黨絕對不允許這種操作歷史的不幸事件。對於二戰期間，猶太民族所遭遇的，大家感同身受，因此絕對予以譴責。（編輯：林克倫）1140416

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