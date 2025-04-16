朱立倫指黨員戴納粹臂章諷綠共 民進黨批嚴重失格

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（中央社記者葉素萍台北16日電）國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨青年軍戴納粹臂章敬禮是在諷刺民進黨的惡質獨裁，因為民進黨就是綠共；民進黨指出，朱立倫的護航行為，甚至比國民黨青年軍「納粹敬禮」還嚴重，朱立倫嚴重失格，應收回不倫不類比喻，並向600萬大屠殺受難者家屬與遺族道歉。

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發討論。朱立倫上午出席「戰獨裁行動」受訪表示，各種方式都在反諷民進黨的獨裁、惡質的獨裁，今天台灣最新名詞稱民進黨是綠共，大家反惡罷、反綠共、反獨裁、反民進黨暴政。

民進黨今天透過新聞稿批評朱立倫嚴重失格，應收回不倫不類的比喻，並向600萬大屠殺受難者家屬與遺族道歉。納粹大屠殺是人類歷史上最醜陋的罪行，朱立倫不應該以輕蔑的政治語言回覆，而是要以最嚴肅且沉重的態度面對錯誤。

民進黨說明，此事不僅台灣各界譁然，更已嚴重傷害台灣的國際形象，引發國際社會同聲撻伐。國民黨上上下下對於人類歷史的無知，對於轉型正義的忽視，印證國民黨自始至終仍是獨裁政黨的本質。

民進黨強調，朱立倫完全沒有道歉，甚至連最基本的表達遺憾都說不出口，反而全力護航，稱國民黨青年軍的行為是在「諷刺綠共」。朱立倫的護航行為，甚至比國民黨青年軍「納粹敬禮」還嚴重，台灣主要在野黨領袖對納粹大屠殺的無知與輕蔑，讓人懷疑國民黨是否為「納粹大屠殺否定者」，朱立倫的護航行徑已讓國民黨獨裁本質露出馬腳。

另外，民進黨立委吳思瑤在中常會前受訪表示，德國在台協會罕見地痛斥宋建樑行為「無恥」並表示最強烈的譴責，但是朱立倫卻選擇在第一時間力挺這位支持納粹的青年，還說這是為了反對民進黨、稱這位青年是正義青年。

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吳思瑤指出，國民黨不是每一個人都愚蠢無知，國民黨青年團發文譴責反對利用任何不正當政治符號做違反民主人權的事，國民黨青年團也切割了朱立倫；吳思瑤認為，朱立倫欠人民一個道歉。

民進黨立委王世堅在中常會前受訪提到，朱立倫身為國民黨主席，屬下有這麼離譜的行徑，當然要譴責；在野黨要有在野黨的樣子與基本氣度，「錯了就是錯了，還要拗什麼呢？」當事人要道歉，屬下不道歉，朱立倫當然要出面道歉。（編輯：張若瑤）1140416