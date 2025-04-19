川普政府白宮新網頁上線 認定COVID-19源頭為實驗室外洩

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓18日專電）白宮今天啟用新網頁，將實驗室外洩視為COVID-19疫情「真正」的源頭。華郵報導，儘管該理論已成為廣泛流傳的說法，來解釋這場導致逾100萬名美國人喪命的疫情，但情報圈對此說法仍意見分歧，許多病毒學家也反對。

點進網頁，即可看到美國總統川普（Donald Trump）走在實驗室外洩（Lab Leak）字樣中間的照片。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，網頁內容幾乎是根據去年一份由共和黨聯邦眾議員主導的報告。該報告認為，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發源自於中國的實驗室外洩。

報導指出，白宮新網頁同樣重申報告中的指控，稱前白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）「促使」科學家們轉而聚焦可能的「自然」起源說，包括病毒可能是從中國武漢一個販售野生動物的市場傳到人類身上。

2020年COVID-19疫情爆發初期，全球陷入混亂，佛奇成了全美最信任的抗疫專家，但他經常為了防疫措施與時任總統川普發生衝突，引發右翼人士強烈不滿。去年6月，佛奇在退休後首度現身國會聽證會，期間憤怒否認掩蓋疫情起源。

白宮新網頁寫道，「幾乎從所有科學衡量方法來看，如果存在自然起源的證據，早就該出現了，但結果並非如此。」網頁還附上去年國會報告的連結。

對於川普政府是否取得更多有關疫情起源的資訊，白宮未回應華郵提問，發言人杜爾（Kaelan Dorr）僅強調，新網頁是致力成為「美國史上最透明政府」的一環。

報導指出，白宮新網頁也取代了存在5年的Covid.gov網頁，該網頁最初設立的目的是向美國民眾分享抗疫相關資源及資訊，並提供長新冠（long COVID）患者相關資源的資訊。

美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）資深學者艾達佳（Amesh Adalja）批評白宮，把原本提供公共衛生資訊的網頁內容移除，而以一個為了「取得黨派政治分數」的頁面來取代。「川普政府正在改寫部分歷史，把COVID-19變成政治事件，而非實際發生的生物事件。」

美國中央情報局（CIA）1月表示，傾向認為COVID-19疫情最有可能的起源是中國實驗室外洩，這與聯邦調查局（FBI）、能源部的評估一致；但另一方面，4個情報機構及一個國家情報小組則支持病毒最初是由動物傳給人類的理論。目前也沒有證據顯示導致這場世紀大疫的病毒在疫情爆發前曾出現於任何實驗室之中。

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有些生物學家、專家則堅持，最有可能的來源是溢出事件（spillover event），也就是一個受感染的群體與未感染的群體接觸。他們引述近期研究報告，認為相關資料進一步強化自然起源的證據。

調查顯示，約2/3的美國民眾相信疫情源自於中國的實驗室外洩。（編輯：陳慧萍）1140419