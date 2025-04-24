4100億特別條例納社會支持1670億 撥補勞健保達百億

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（中央社記者高華謙、賴于榛台北24日電）為因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會今天通過規模為新台幣4100億元的特別條例。行政院長卓榮泰說，包含產業支持匡列930億元；國土韌性1500億元；社會支持1670億元，社會支持項目內含撥補健保200億元、勞保100億元。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模為4100億元，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，並進一步擴及國土安全韌性、社會支持關懷弱勢等面向。卓榮泰會後率領行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等人舉行記者會說明條例編列原因。

媒體提問，草案規模擴大並納入高教人才培育，以及國土防衛、撥補台電等內容的考量為何，是否可以解讀為弭平今年中央政府總預算被刪減部分。

卓榮泰說，如果不是因為關稅的調整，原本今年就已打算透過特別條例方式充分、合理、善用歲計賸餘，當時歲計賸餘原本規劃規模約3000億元，但現在加上關稅衝擊、貿易秩序重整，因此提出綜合性特別條例，總計金額達到上限4100億元。

至於細項分配，卓榮泰表示，國土安全韌性方面編列1500億元；經濟韌性部分共930億元，包括原來的產業支持方案880億元與後續增加擴大內需、汰舊換新的50億元。

卓榮泰說，社會支持部分為1670億元，其中包括弱勢族群照顧關懷服務共170億元；高等教育人才培育200億元；撥補健保基金200億元；撥補勞保基金100億元。另為降低物價對民眾造成負擔，並健全台電財政，也會挹注台電1000億元。

由於強化國土防衛能量與提升資安作業環境設備採限制招標，媒體詢問，未來是否都會向美國採購，以平衡對美貿易逆差。

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卓榮泰說，美國是大市場，但絕不是唯一市場，針對未來是否完全以美國市場考量，這目前應該不是個問題，政府只是依照國家財政能力與國防需要購買國土安全韌性各項設備。

台電近年為穩定物價波動，吸收巨大燃料成本，導致虧損，先前行政院規劃透過總預算、追加預算，合計挹注台電2000億元，其中的1000億元已遭立院刪除，剩餘的1000億元仍待立法院審議，如今政院擬透過今天所提的特別條例，再次挹注台電1000億元規模。（編輯：潘羿菁）1140424