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政院特別條例再挹注勞保基金 撥補累計近4000億

2025/4/24 13:28（4/24 13:38 更新）
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圖為新台幣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北24日電）行政院今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，預計撥補勞保基金新台幣100億元，加上歷年撥補金額，政府合計挹注勞保基金3970億元。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模為4100億元，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電與勞健保基金；行政院長卓榮泰宣布，將撥補勞保基金100億元。

勞保基金財務潛藏用罄危機，勞動部今年初公布最新勞保精算報告，勞保基金的潛藏負債從新台幣10.29兆元增加至13.23兆元。

為穩定勞保財務，政府從民國109年開始六度通過中央府總預算案撥補勞保，從109年200億、110年220億、111年300億、112年450億、113年1200億及今年1200億，合計3570億元。

另外，政府也於112年透過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」分三年撥補勞保基金，112年至114年每年各撥補100億元。

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若加上這次「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」撥補的100億元，政府累計合計撥補勞保基金3970億元。

根據勞動部勞動基金運用局今年2月底數據，勞保基金規模為1兆1585億元。（編輯：李淑華）1140424

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