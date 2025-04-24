因應對等關稅 出口供應鏈支持方案提高至930億元、條件放寬

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北24日電）應對美國關稅新政，行政院今天確定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」將加碼新台幣50億元，整體達930億元，同時放寬相關要件，讓業者申請貿易融資利息減碼、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼時的認定資格，都由營業額衰退15%放寬至10%。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模為新台幣4100億元，其中930億元預計用於挹注「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，且院會也決議放寬支持方案相關要件，擴大協助範圍。

支持方案共20項措施，重點內容包含提供工業部門貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助、協助業者爭取海外訂單以及安定勞工就業等；農業部門則會提供農業貸款利率加碼補貼、強化外銷冷鏈體系，以及擴大國內外行銷活動。

影片來源：中央社

整體支持方案原估計為880億元，後新增50億元用於業者設備汰舊換新，整體達930億元。經濟部次長何晉滄在院會後記者會指出，正評估協助業者汰舊換新的補助比例如何分配，藉以加大力道協助中小企業。

放寬要件限制部分，經濟部產業發展署長邱求慧出席政院會後記者會時說明，為協助企業因應衝擊，工業支持措施方面，提供金融支持包括貿易融資利息減碼120億元、外銷貸款優惠保證加碼60億元、中小微企業貸款加碼50億元，認定資格由營業額衰退15%放寬至10%，預估共有22萬餘家廠商受惠。

邱求慧說明，在研發轉型補助200億元與爭取海外訂單100億元方面，放寬為直接或間接受到美國關稅政策影響的業者，就可以提出申請，受惠業者可達約5700家。

對於間接受衝擊業者如何認定，何晉滄補充解釋，只要業者能舉證因為受到關稅影響，像是下游出貨商可能被退貨，導致貨品無法順利出貨等，都可以算遭受間接影響，提得出佐證資料都能受理申請。

邱求慧表示，租稅優惠部分，產業創新條例提供研發與設備支出抵減擴大適用，適用範圍新增人工智慧（AI）及節能減碳，支出上限由10億元提高至20億元；另產創條例也放寬創投適用門檻，適用優惠出資額門檻由3億元降為1.5億元；放寬新創適用條件方面，新創事業公司由成立未滿2年放寬為5年，投資門檻由100萬元降至50萬元，有望對新創、AI與節能減碳投資增加更多動能。

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此外，針對勞動部提出的安定就業措施，邱求慧解釋，參訓勞工薪資補助由3個月增加至6個月，事業單位補助額度由190萬元增加至350萬元；受衝擊勞工協助再就業方面，除放寬適用產業類別，雇主僱用獎助由每月5000元增加至6000元；協助青年接軌職場部分，獎勵額度由每月8000元增加至1萬元，請領次數也增加至2次。

農業支持措施部分，邱求慧指出，包括農貸利息補助追溯自今年4月5日適用，減輕利息負擔；生產場域補助原為吳郭魚、鱸魚及鬼頭刀，新增間接受影響魚種如魷魚、黃鰭鮪、大目鮪等，在國內外行銷也擴及美國以外市場，並新增海外參展獎勵等。（編輯：張若瑤）1140424