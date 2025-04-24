特別條例撥補健保200億 邱泰源：增加健保穩定性

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（中央社記者曾以寧台北24日電）行政院會今天通過規模新台幣4100億元特別條例，含撥補健保200億、弱勢關懷170億。衛福部長邱泰源說，此筆挹注將增加健保穩定性，有助因應醫藥品漲價、健保點值增加等需求。

因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會今天通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。其中包括弱勢族群照顧關懷服務共170億元；撥補健保基金200億元。

衛福部長邱泰源今天在立法院社福及衛環委員會回覆立委詢問上述特別條例問題時表示，衛福部是長期向行政院爭取協助弱勢經費，尤其獨居老人部分；健保安定基金部分，也一直希望行政院協助，聽到這樣好消息，對於政府願意體諒衛福部需求，非常感謝。

邱泰源會後接受媒體聯訪指出，因應高關稅，衛福部已經做好醫藥及醫材相關盤點與因應策略。其中健保方面，有一定的彈性預算可以因應，透過特別條例提供特別預算，能夠再挹注健保安定基金200億元，大幅增加健保穩定性，在高關稅變化中，更有韌性因應。

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邱泰源表示，政府挹注健保的公務預算，可以指定用途，只要用途寫得清楚，就可以靈活運用，如可以拿來因應可能發生的醫藥品漲價、或有健保點值增加的需求，衛福部過去都有指定用途相關規範的經驗。

針對弱勢族群的170億元部分，邱泰源指出，社會福利也是政府一直長期以來都非常關心、照顧，尤其面對高齡化社會，獨居老人數量龐大，政府很需要關心獨居老人生活，因此若能透過特別預算，在弱勢團體的補助上有更多幫忙，相信能讓社會福利網絡更加完整。（編輯：林恕暉）1140424