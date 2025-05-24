0518-0524一週大事

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一週大事關注焦點：川普政府禁哈佛收國際生／華府猶太博物館槍擊案／世界衛生大會開議／日本農水大臣失言／三峽重大車禍／黃仁勳COMPUTEX演說／政院統刪地方補助款25%

國外新聞

★川普禁收外國學生 哈佛提告政府美法官裁定暫停執行

美國總統川普政府22日撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，川普聲稱哈佛是反猶太主義和「覺醒」自由意識形態的溫床，要求校方接受監督卻遭拒絕。哈佛大學23日對川普政府提起訴訟後，法官裁定暫停川普政府對哈佛招收國際學生的禁令。哈佛2024到2025學年招生總數中，約27%、近6800人是外國學生。

★華府猶太博物館槍擊案2死 犯嫌高喊解放巴勒斯坦

美國華府西北區的首都猶太博物館21日發生槍擊事件，2名以色列駐華府大使館人員喪生。（路透社）

美國華府的首都猶太博物館外發生槍擊，2名以色列駐華府大使館人員喪生，其中1人擁有德國國籍，16歲時自德國移居以色列。警方指出，涉案犯嫌落網，且在拘留期間高喊「解放巴勒斯坦」。以色列總理納坦雅胡痛批這起「反猶太的殘暴謀殺」，認為這是全球仇恨與煽動對以色列不斷升高所造成的代價；美國總統川普發文譴責；德國總理梅爾茨表達震驚，強調應假設此案具有反猶動機，並嚴詞譴責暴力行動。

★世衛大會批准大流行病協定 防COVID-19混亂重演

世界衛生大會（WHA）20日通過深具里程碑意義的大流行病協定，目的在藉由改善全球合作、監測與疫苗取得機制，防止未來任何大流行病爆發時，出現COVID-19疫情期間各國反應雜亂無章、國際協調失序的情況。

★烏俄展開千人換俘計畫 獲釋者激動擁抱家人感恩重生

烏克蘭與俄羅斯23日展開自戰爭爆發以來最大規模戰俘交換，有烏克蘭婦女在漫長等待後，終於在獲釋人群中找到家人後緊緊相擁，激動落淚。中央社記者陳彥婷切爾尼戈夫州攝 114年5月24日

俄羅斯與烏克蘭展開自戰爭爆發以來最大規模戰俘交換，23日各自釋放390名囚犯，換俘行動在接近白俄羅斯邊界的烏克蘭北部地區進行，現場聚集近百名家屬與媒體，部分民眾手持失聯軍人照片與橫幅，歡迎返國者歸隊。此輪交換行動預計持續3天，雙方將依「千人換千人」原則進行，預定24日、25日釋放更多人。

★軍艦下水出包翻船惹怒金正恩 北韓展開全面調查

北韓官方媒體23日報導，一艘新海軍驅逐艦21日在下水時失去平衡，造成船體底部受損。北韓領導人金正恩當天在東北部清津造船廠視察這艘5000噸級驅逐艦下水，發生意外後，他斥責這是「犯罪行為」，無法容忍此事發生。北韓已展開全面調查，專家評估修復軍艦側面約需10天。

★川普祭50%關稅稱不尋求達成協議 歐盟：準備好捍衛利益

美國總統川普23日表示，與歐盟貿易談判毫無進展，美國將對歐盟國家進口至美國的商品課徵50%關稅，6月1日起實施。他並說，不尋求與歐盟達成協議，未來除非產品以美國為市場的歐盟企業在美國投資建廠，否則銷美關稅「就是50%」。歐盟行政部門負責貿易的執行委員晚間與美國官員通話後表示，歐盟仍致力於與美達成互利協議，且「隨時準備捍衛我們的利益」。

★日本農水大臣江藤拓失言「沒買過米」丟官 將由小泉進次郎繼任

日本正面臨30年來最嚴重米荒、米價飆漲，農林水產大臣江藤拓18日在一場活動演講時竟說：「我沒買過米」，因支持者送他很多米，這番言論挨轟未能苦民所苦。江藤拓19日為失言道歉、21日請辭獲准，農林水產大臣由眾議員小泉進次郎繼任。江藤拓是石破政府第一位被換下的閣僚，首相石破茂也將被追究任命責任。

★澳洲東部破紀錄洪水3天下逾6個月雨量 洪水成災4死5萬人受困

澳洲新南威爾斯州21日被洪水淹沒。（Harrison Reed/Handout via 路透社）

澳洲東部遭受創紀錄的洪水襲擊，暴風雨在3天內降下了超過6個月的雨量，災區滿目瘡痍，房屋陷淤泥中、道路被沖毀，造成4人罹難、5萬人受困待援。隨著洪水開始退卻，救災人員23日上午展開大規模清理行動，澳洲總理艾班尼斯說，將動員國防軍救災。

★拜登罹攝護腺癌 專家：治療有進展許多患者可活10年

82歲的美國前總統拜登被診斷出罹患侵襲性攝護腺癌，癌細胞已經轉移到骨骼，正在評估治療選項。根據美國癌症學會統計，攝護腺癌是男性最常見的癌症，美國有1/8男性在其一生中被診斷出患有這種癌症，若及早發現，攝護腺癌的治癒率很高，但仍是男性第2大癌症死因。專家指出，過去10年在治療晚期攝護腺癌方面有長足進展，即使患有轉移性攝護腺癌，許多男性也能存活「5至10年，甚至更久」。

★教宗良十四世就職 籲停止剝削自然資源及邊緣化窮人

羅馬天主教教宗良十四世18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持自己的就職彌撒。（美聯社）

羅馬天主教教宗良十四世18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持自己的就職彌撒。他首次乘坐教宗座駕繞場，站在訂製的白色座車上，向梵蒂岡歡呼的人群微笑揮手，並給予祝福。隨後教宗在美國副總統范斯和烏克蘭總統澤倫斯基等政要及數以萬計信眾面前講道，呼籲人們停止剝削大自然資源及邊緣化窮人，以此為其教宗任期奠定基調。

國內新聞

★三峽重大車禍 78歲駕駛闖紅燈高速衝撞釀3死12傷

（中央社製圖）

新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，78歲余姓男子駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷，死者為1名40歲女子及2名10餘歲的女學生。警方表示，余姓駕駛涉先在國慶路、學成路口等紅燈時2度倒車撞後車，再疾駛到國成街，隨後發生重大傷亡事故。由於余男目前只有短暫睜眼，尚不適合做筆錄，肇事原因及經過還有待釐清。

★賴總統就職週年談話 成立主權基金、盼朝野領袖攜手面對國家挑戰

總統賴清德就職一週年，20日上午在總統府發表執政週年「迎風轉型、穩健前行」談話。中央社記者吳家昇攝 114年5月20日

總統賴清德就職滿一週年，20日上午在總統府敞廳發表談話，向民眾報告1年成果與未來擘劃。賴總統宣布政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，以及將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖能攜手面對國家的各項挑戰。

★總預算遭刪 政院統刪地方補助款25%

行政院為因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，預計統刪對地方的一般性補助款25%，目前先暫緩撥款，待釋憲結果出爐。統刪引發地方政府反彈並質疑違反新版財劃法。行政院指出，此次刪減依據，除尊重立法院審議預算的權限，加以去年編的今年度總預算適用舊版財劃法，也無違法。民眾黨團提案促請要求立即足額撥付一般性補助款給地方，立法院會23日表決時，藍白挾人數優勢通過，將提案送交財政委員會審查。

★核三重啟公投8/23投票 反廢死非重大政策創制複決遭否決

中選會委員會議23日審議立法院函送的反廢死公投及核三重啟公投，核三重啟公投被認定為針對重大政策的創制、複決，確定成案，將於今年8月23日投、開票；至於反廢死公投因偏向立法原則創制，被認定非針對重大政策的創制或複決遭否決。

★日本全齡牛肉 食藥署公告開放進口

衛生福利部食品藥物管理署22日公告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」，取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口。食藥署長姜至剛指出，國內牛肉9成是進口，日本牛肉只占1.4%，而日本最後1例狂牛症是在2009年，已是15年前，世界動物衛生組織（WOAH）認定日本為風險可忽略國家，所有牛齡、部位皆安全，均可貿易。

★黃仁勳COMPUTEX演說重點 台灣成就Blackwell晶片、輝達總部落腳北士科

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日發表台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講。中央社記者翁睿坤攝 114年5月19日

輝達執行長黃仁勳19日發表台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講，宣布台灣總部取名為「星群」（NVIDIA Constellation），將落腳台北北投士林。黃仁勳也提到將攜手鴻海、台積電、國科會為台灣打造AI基礎建設，並指出輝達AI超級電腦製造過程，是台灣科技生態系統卓越成就的證明。

★COVID-19高峰單週就診人次上看10萬 口服藥增列日製「舒冠效」

COVID-19疫情又急又猛，衛福部疾管署23日表示，預計6月中下旬達疫情高峰時，單週就診人次可能達到10萬，症狀與先前不同的是，可能引起較嚴重的喉部發炎。同時，針對患者新增日本新口服藥舒冠效，至於倍拉維，已開放重度腎功能不全病人減量使用。

★校園手機使用原則草案 國中小集中保管、高中由親師生議定

教育部21日正式公告校園行動載具管理原則草案，國中小學生未成年，採「集中保管」方式。高中則較有彈性，由親師生共同議定管理方式，包括校內開放使用手機的時間。教育部解釋，國中小學生尚未成年，家長作為法定代理人，對學生行為與安全負有法定監護責任，學生如果須攜帶手機等行動載具到校，須經法定代理人同意；高中生則已具備基本自主管理能力，可依學校規範攜帶手機。

★台鐵防止列車暴力即起與警跨轄護車 研議站務人員配置密錄器

台鐵接連發生數起列車長遭攻擊事件，台鐵總經理馮輝昇23日親上火線強調，即刻啟動「跨轄護車」提高見警率、強力執法等2大改善措施，捍衛第一線員工執勤安全與權益。對於是否會研擬讓乘務或站務人員配置密錄器或增加保全等措施，馮輝昇表示，密錄器持續討論中，包括第一線員工、公司內部都同意，只是在使用管理規定上的意見不同，凝聚共識後就會上路。

★葉丙成公開評論性平案 教育部：一個月內完成調查

教育部次長葉丙成4月在社群媒體發文評論性平案，因文中截圖涉及揭露性平事件當事人個資，引發外界質疑。葉丙成21日再度發文向受影響的學生道歉，並表示為避免事情變得更複雜，選擇撤下發文，靜待調查。教育部22日指出，已交由外部專家、學者啟動調查，一個月內會有結果，如有需要議處將有明確做法。