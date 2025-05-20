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世衛大會批准大流行公約 防COVID-19混亂重演

2025/5/20 20:19（5/20 20:40 更新）
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聯合國世界衛生組織年度大會在瑞士舉行。（美聯社）
聯合國世界衛生組織年度大會在瑞士舉行。（美聯社）
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（中央社日內瓦20日綜合外電報導）聯合國世界衛生組織（WHO）年度大會今天通過深具里程碑意義的大流行公約，以因應未來的危機。在COVID-19疫情爆發後，成員國歷經3年多來的協商，最終達成這項協議。

法新社報導，此公約目的在藉由改善全球合作、監測與疫苗取得機制，防止未來任何大流行病爆發時，出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間各國反應雜亂無章、國際協調失序的情況。

WHO今天在日內瓦總部召開的年度大會上批准通過「大流行公約」（Pandemic Agreement）。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在表決通過後告訴法新社：「這是歷史性的一天。」

公約文本是在上月經過多輪緊繃的磋商後，最終以共識方式敲定。

在美國總統川普決定讓美國退出WHO之後，美方已退出協商，因此將不受公約約束。退出WHO的程序要花一年時間來完成。

譚德塞在聲明中表示：「今天的世界更加安全，這要歸功於各成員國的領導、合作與承諾，通過這項歷史性的WHO大流行公約。」

「這項公約是公共衛生、科學與多邊合作的勝利。它將能確保我們能共同以更好的方式，保護世界免於未來的大流行病威脅。」

「這也表明國際社會認知到，我們的人民、社會與經濟絕不能再次承受COVID-19那樣的損失。」

各國必須在2026年5月前敲定公約中關於「病原體獲取和惠益分享系統」（Pathogen Access and Benefit-Sharing，PABS）的具體內容。

這項機制涉及共同取得可能引發大流行病的病原體，然後共享因此獲得的利益：疫苗、檢測及療法。

當這項機制拍板定案後，大流行公約才會進入批准程序。這項公約至少需要60個國家批准才能正式生效。

這次的大流行公約談判由南非代表瑪索索（Precious Matsoso）和法國駐世界衛生組織大使安普魯（Anne-Claire Amprou）共同主持。

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安普魯今天在大會上說：「本公約目的在建立一個以規則為基礎、面對未來、經得起時間考驗的系統。它現在不會，未來也不會損害各國主權。」

「在地緣政治緊張升溫與劇烈變動之際，這項公約證明世界依然能夠團結一致。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1140520

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譚德塞
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安普魯
世衛就未來大流行病應對達原則共識 美國缺席談判
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