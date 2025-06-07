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北市松山區自小客車撞遊覽車翻覆 2人無呼吸心跳送醫
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0601-0607一週大事

2025/6/7 11:43（6/7 12:49 更新）
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南韓新總統李在明4日上午宣誓就職。（共同社）
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一週大事關注焦點：李在明當選韓國總統／川普習近平通話／川普馬斯克決裂／烏克蘭無人機奇襲／食安新規上路／中正路改名引反彈／桌球協會取消葉伊恬參加WTT

國外新聞

李在明就任南韓總統 稱將追究內亂責任、推動與北韓對話合作

南韓共同民主黨候選人李在明在第21屆總統大選勝出，4日上午正式就任，他在就職典禮演說中闡明上任後的政策規劃方向，強調將重建因政治紛爭而分裂的國家，並徹底找出真相、追究責任，避免內亂狀態再次出現。針對朝鮮半島問題，他表示將開闢與北韓溝通的管道，但仍會以堅實的國防及韓美同盟維持威懾力，應對北韓挑釁。專家預測，南韓外交政策將有重大轉變，預料李在明會把韓美同盟列為優先要務，同時尋求與中國和北韓接觸。

衝突加劇 川普揚言終止政府合約、馬斯克挺彈劾

美國總統川普（右）與科技大亨馬斯克（左）。（路透社）
美國總統川普（右）與科技大亨馬斯克（左）。（路透社）

科技大亨馬斯克在川普競選美國總統時助選，並在川普於今年1月就任後執掌政府效率部，兩人關係卻在馬斯克批評川普推動的「大而美法案」後急轉直下。川普5日公開表示對馬斯克感到「非常失望」，並揚言中止與馬斯克旗下企業的政府合約；馬斯克則批評川普忘恩負義，並認為他應被彈劾。兩人原本的友好關係正演變成社群媒體上的口角。

川普習近平通話 美中官員6/9倫敦會面商討貿易協議

美國總統川普5日與中國國家主席習近平通話一個半小時，討論雙方最近達成貿易協議中的複雜細節，川普稱對兩國都有非常正面的結果，「關於稀土產品的複雜性不應再有任何疑問」。6日川普宣布，美國財政部長、商務部長及貿易代表9日將在英國倫敦與中方代表會面，商討有關貿易協議的議題。

烏克蘭無人機奇襲俄西伯利亞 跨數千里「木馬屠城」掀震撼

影片來源：中央社

烏克蘭1日出動大批無人機襲擊俄羅斯空軍基地，烏方情報機構將攜帶爆裂物的無人機藏進木製棚屋屋頂，以卡車送到深入俄羅斯境內超過4000公里處，對俄國基地的戰略轟炸機發動一波奇襲。烏克蘭安全局宣稱34%載有巡弋飛彈的俄羅斯戰略轟炸機被毀，損失達70億美元（約新台幣2275億元）。這項代號「蜘蛛網」的行動歷經1年半策畫，並以「木馬」形式將無人機走私至俄境內。烏克蘭總統澤倫斯基說，這是3年多來距離最遠的作戰行動，成果「輝煌」。

納夫羅茨基贏得波蘭總統大選 仰慕川普、反對烏克蘭入北約

波蘭總統大選由疑歐的右翼民族主義者納夫羅茨基勝出，他競選時曾說「社會福利將優先提供給波蘭人」，聲稱「烏克蘭沒有為波蘭人的付出表達感激」，除了指責烏克蘭總統澤倫斯基傲慢無禮，也反對烏克蘭加入北約。此外，納夫羅茨基仰慕美國總統川普，曾表示波蘭應專注於塑造和主導歐洲與川普的關係。

OpenAI報告：中國利用AI同時站議題兩邊 激化分歧

聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI在5日發布的報告中指出，利用其人工智慧（AI）技術從事秘密行動的中國團體有與日俱增趨勢。報告提到，OpenAI發現的其中一個案例涉及中國的影響行動，鎖定分歧嚴重的美國政治議題，藉AI生成的帳號頭像在社群媒體貼文，分別支持議題中對立的雙方。

中國科學家涉農業恐怖主義 走私真菌進入美國遭起訴

2名中國科學家涉嫌將一種有毒真菌走私到美國遭起訴，美國司法部3日表示，這2人共謀將「禾穀鐮刀菌」真菌走私到美國，禾穀鐮刀菌會造成小麥、大麥、玉米和稻米的「赤黴病」，在科學文獻中被歸類為「潛在的農業恐怖主義武器」，每年會造成數十億美元損失。中國駐芝加哥總領事館發言人7日回應，反對美方對有關案件「政治操弄」。

對抗暖化危機 大堡礁珊瑚登冷凍版「諾亞方舟」

澳洲雪梨塔隆加動物園裡控溫室中陳列著一排排充滿液態氮的儲槽，保存著來自大堡礁種類繁多、色彩繽紛，且被凍結在時間中的珊瑚。這座全球規模最大的低溫冷凍珊瑚庫，被視為是這個瀕危生態系統的冷凍版「諾亞方舟」。自從珊瑚計畫2011年啟動以來，塔隆加動物園的冷凍多樣性銀行每年都會介入大堡礁珊瑚繁殖行為；當珊瑚將卵子與精子釋放到水中進行繁殖時，研究人員便會取樣保存，替未來修復受損與退化的珊瑚提供可能性。

辛巴威保護區內象滿為患 當局將撲殺供食用惹議

位於非洲南部的辛巴威，大象數量是世界第2多，僅次於波札那。辛巴威公園暨野生動物管理局3日表示，辛巴威將撲殺數十隻大象並將象肉分發民眾，以緩解大象數量激增的問題。

日本職棒先生長嶋茂雄89歲病逝 與王貞治締造巨人傳奇「ON」時代

日本職棒讀賣巨人隊的終身名譽監督長嶋茂雄3日病逝。（共同社）
日本職棒讀賣巨人隊的終身名譽監督長嶋茂雄3日病逝。（共同社）

日本職棒讀賣巨人隊的終身名譽監督長嶋茂雄因肺炎3日清晨病逝，享年89歲。長嶋曾是巨人隊球星，以強力打擊力與華麗的守備能力，贏得許多球迷喜愛，被暱稱為「職棒先生」，並與旅日球星王貞治共創黃金「ON」時代。長嶋引退後，擔任兩屆巨人隊監督，總計15年間率領巨人隊奪1034勝，5度奪聯盟冠軍、2次達成「日本一」。

國內新聞

桌球協會取消葉伊恬美國大滿貫參賽資格 秘書長葉國欽公開致歉

針對桌球小將葉伊恬參賽風波，教育部次長張廖萬堅（中）、體育署長鄭世忠（左）、桌球協會理事長趙重光（右）3日下午一同在教育部開會，共同發表3點聲明，聲明當中，桌協祕書長葉國欽願為爭議事件公開道歉。中央社記者翁睿坤攝 114年6月3日
針對桌球小將葉伊恬參賽風波，教育部次長張廖萬堅（中）、體育署長鄭世忠（左）、桌球協會理事長趙重光（右）3日下午一同在教育部開會，共同發表3點聲明，聲明當中，桌協祕書長葉國欽願為爭議事件公開道歉。中央社記者翁睿坤攝 114年6月3日

桌球小將葉伊恬原受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，但中華民國桌球協會以與亞洲青少年桌球錦標賽撞期為由，擅自取消她的參賽資格，引起軒然大波。教育部、體育署、桌協3日發表共同聲明，桌協秘書長葉國欽公開致歉，教育部次長張廖萬堅則希望往後打造「以選手為核心」的培訓觀念。

食安新規禁業者找錢再摸食物 食藥署：輔導優先、改正就不罰

衛福部食藥署4日發布修正「食品良好衛生規範準則」，要求外送員取得及交付食品時，不得吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖，食品應完整包覆，如有違規經限期改正，屆期不改正，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。修正條文也新增，食品從業人員調理食品時不能同時或接續接觸金錢，朝野立委認為此舉恐擾民。食藥署副署長王德原表示，一定會以輔導優先，即便輔導期超過，若查到違規，只要攤商改正就不會受罰。

內政部宣布今年起6/15警察節放假一天 消防署跟進消防節也放假

內政部依今年5月28日公布的「紀念日及節日實施條例」授權，訂定6月15日警察節放假規定，並從今年起實施。內政部表示，期盼讓每年警察節成為全國警察機關、學校人員專屬的榮耀假期，以慰勉警察人員的辛勞，並激勵工作士氣。此外，消防署表示，2026年起1月19日消防節將比照警察節放假1天。

涉公務車私用風波 李俊俋請辭監察院秘書長獲准

監察院秘書長李俊俋（前）。（中央社檔案照片）
監察院秘書長李俊俋（前）。（中央社檔案照片）

監察院祕書長李俊俋遭披露以公務車接送寵物，1日請辭獲准，他透過聲明表示，對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備高度廉潔標準，有負國人所託及監察院清譽。監察院副院長李鴻鈞2日代表監察院向社會大眾致歉，他表示，除了把3名被揭露私用公務車的監委移送紀律委員會，也會全面檢討派車單等制度。

藍白挾立院人數優勢 通過決議2028年完成無煤中火

立法院會3日表決通過國民黨與民眾黨立委提案，要求台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成中火不再使用燃煤機組的目標。台電表示，台中電廠無煤供電是台電的目標，但時程需綜合考量穩定供電，目前是規劃在2034年達成無煤化。台電董事長曾文生指出，中火若在2028年無煤，國家的電力系統可能面臨癱瘓；若要取消占比14%的發電能力，在野黨應思考確定和穩定的替代電力來源。

瓜地馬拉總統睽違31年訪台：兩國邦誼提升到新層次

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛時隔31年訪台，4日接受中央社專訪時，感謝兩國歷史性合作，台灣數十年來一直在各面向支持瓜地馬拉人民，「如今已準備好讓台瓜關係提升到新的層次」，要以彼此優勢讓經貿商業關係更加密切。總統賴清德5日與阿雷瓦洛共同簽署「半導體合作意向書」，建立政治諮商機制。總統說，這些成果不僅深化兩國邦誼，也為彼此開創更多合作契機。

中正路更名議題 卓榮泰：屬地方權責、中央無全盤推動計畫

內政部擬推中正路改名，引發地方反彈。圖為新北市蘆洲區中正路路標。（中央社檔案照片）
內政部擬推中正路改名，引發地方反彈。圖為新北市蘆洲區中正路路標。（中央社檔案照片）

內政部擬推中正路改名，引發地方反彈。行政院長卓榮泰5日表示，道路命名或更名是地方政府權責，目前地方政府跟民眾都尚待溝通，政院沒有全盤推動的任何計畫，也非當前最重要的施政內容。內政部政務次長馬士元說，會按照卓榮泰指示，「這個議題基本上就到這個地方為止」。

Chrome將停止中華電信任憑證 政府及國營事業網站不受影響

Google Chrome宣布8月1日起停止信任後續中華電信簽發的傳輸層安全通訊協定（TLS）憑證。數發部表示，自3月起已啟動政府網站雙憑證機制，採用台灣本土憑證機構所簽發的憑證，確保政府網站在各主流瀏覽器上皆能持續安全運作，政府機關、國營事業網站以及相關服務都不受影響。官員補充，這不是資安技術或是標準問題，主要是中華電信管理跟作業沒有處理好。

COVID就診重症數雙創今年新高 有症狀免快篩直接就醫

疾管署表示，5月25日至31日COVID-19門急診就診人次達6萬2755人次，連續8週上升，5月27日至6月2日重症132例，兩者雙創今年新高。發言人羅一鈞表示，本週總就診人次將是判斷疫情能否真正趨緩的關鍵，一般民眾若出現疑似症狀，可直接至診所就醫，不需急著自行快篩。另疫苗單週接種數再創近3個月以來新高，疾管署將持續增加疫苗配送，因應民眾需求。

高中生學習歷程疑造假 陽明交大、北醫大等4校撤醫學系錄取資格

一名高中生在社群平台分享自己錄取國立陽明交通大學醫學系，而學習歷程檔案提到曾參加高中菁英盃辯論比賽獲「最佳辯士」，但網友質疑只是其中1場比賽「優秀辯士」。錄取他的陽明交大、台北醫學大學、中山醫學大學陸續取消他的錄取資格。中國醫藥大學6日召開會議審查，學生到校說明，招生委員會最後也決議取消錄取資格。

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