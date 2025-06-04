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辛巴威保護區內象滿為患 當局將撲殺供食用惹議

2025/6/4 14:00（6/4 14:27 更新）
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辛巴威薩韋谷保護區內大象。（圖取自facebook.com/savevalleyconservancy）
辛巴威薩韋谷保護區內大象。（圖取自facebook.com/savevalleyconservancy）
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（中央社辛巴威首都哈拉雷3日綜合外電報導）辛巴威公園暨野生動物管理局（ZimParks）今天表示，辛巴威將撲殺數十隻大象並將象肉分發民眾，以緩解大象數量激增的問題。

法新社報導，位於非洲南部的辛巴威（Zimbabwe）大象數量是世界第2多，僅次於波札那（Botswana）。

辛巴威公園暨野生動物管理局在聲明中表示，這項在東南部一個大型私人野生動物保護區進行的撲殺行動，最初將以50隻大象為目標。

聲明中並未透露將撲殺大象的總數以及時間。

管理局表示，去年一項空中調查顯示，薩韋谷保護區（Save Valley Conservancy）已有2550隻大象，是保護區承載量800隻的3倍以上。

過去5年至少有200隻大象被轉移至其他園區。

管理局也表示：「這次管理行動所得象肉將分發當地社區，象牙將歸國家所有，並移交管理局保管。」

由於全球象牙貿易禁令，辛巴威無法出售庫存的象牙。昨天有4人因涉嫌持有超過230公斤象牙尋找買家，在首都哈拉雷（Harare）被捕。

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辛巴威去年面臨前所未有的乾旱，導致糧食短缺，當時撲殺200隻大象。這是自1988年以來首次大規模撲殺。

撲殺大象供食用的舉動招致外界嚴厲批評，尤其這些動物是重要觀光資源。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140604

延伸閱讀
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