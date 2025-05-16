避免重演野象遭撞悲劇 馬來西亞推護象8大守則

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（中央社記者黃自強吉隆坡16日專電）馬來西亞一頭小象不幸遭卡車撞死，母象嘗試救小象身影讓網友心碎；大馬半島野生動物保護及國家公園局公布「護象8大守則」，呼籲行經野象出沒路段應減速莫挑釁，維護野象賴以維生的棲息地。

馬來半島的大象死於車禍意外時有所聞，過去5年有8頭大象因此喪命。最新的這起小象遭撞死意外發生於11日凌晨3時左右，母象在事故現場試圖推撞卡車解救卡在車底的小象，連帶導致霹靂州宜力（Gerik）森林保護區附近路段交通癱瘓。

大馬半島野生動物保護及國家公園局昨天在社群媒體平台臉書（Facebook）說，如駕駛車輛在公路遇到大象，千萬不要驚慌，要依循8項安全守則保護自己與野生動物。

護象8大守則包括停車或減慢車速讓大象通過、調暗或關閉車燈、保持冷靜避免按喇叭、留在車內勿下車、莫靠近大象、莫挑釁大象、若拍攝大象避免使用閃光燈、向對面來車示意提高警覺。

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有網友留言說，即使沒有野生動物經過，任何車輛行經大象和其它野生動物出沒路段都應減速，這才是預防野生動物遭撞擊意外的重要關鍵。

另有網友認為，透過定期巡邏、電子圍欄系統、設置動物穿越標誌與路燈，才能解決發生人類與野象爭道的意外事件。（編輯：唐佩君）1140516