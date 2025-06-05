瓜地馬拉總統睽違31年訪台：兩國邦誼提升到新層次【專訪】

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（中央社記者楊堯茹台北5日電）瓜地馬拉總統阿雷巴洛時隔31年訪台，他接受中央社專訪時表示，感謝台灣數十年來各方面的支持，已準備好讓台瓜關係提升到新的層次，此行與台簽署的「建立政治諮商機制瞭解備忘錄」將提供新的交往機制，讓雙邊關係更靈活。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）首次出訪亞洲，第一站選在台灣，4日一抵達台灣，就在下榻飯店接受中央社獨家專訪。

阿雷巴洛在受訪時表示，他在去年1月就任後，推動台瓜關係「新篇章」（A New Chapter）的政策方向，感謝兩國歷史性合作，台灣數十年來一直在各面向支持瓜地馬拉人民，「如今已準備好讓台瓜關係提升到新的層次」，透過合作、互相學習以及投資讓雙邊社會更緊密連結，要以彼此優勢讓經貿商業關係更加密切。

外交部長林佳龍去年5月就任後推動「榮邦計畫」，領域涵蓋半導體人才培育、可信賴網路與數位治理、智慧醫療以及鼓勵紡織業等台企赴瓜地馬拉投資等。

對此，阿雷巴洛指出，瓜地馬拉和台灣之間的交流不僅是政治、外交層面，人與人之間的社會層面至關重要，尤其是學術交流及獎學金措施，都讓雙邊關係維持強健，而在經貿層面則不僅是合作，應要加強實質投資與貿易。

阿雷巴洛特別提到，樂見台瓜共同推動的半導體人才培育計畫，已有28名瓜地馬拉的工程師來到台灣接受培訓課程，此外，今年8月也將舉辦高科技論壇，邀集台灣的科技界領袖以及企業家，與瓜國業者和官員會面。

阿雷巴洛於去年1月15日就職之後，未能來台參加賴總統就職和雙十國慶，曾引發外界有關台瓜邦誼的討論。他說明，瓜方希望訪台之行不只是邦誼的外交形式，而是強化雙邊關係的具體機會，此前才有台灣高科技代表團訪問瓜地馬拉，瓜地馬拉經濟部等部會率團來台，進而促成此行簽署的3份文件。

瓜地馬拉訪團此行將簽署兩國「推動半導體產業發展合作意向書」，見證兩國外長簽署「建立政治諮商機制瞭解備忘錄」，以及兩國經長簽署「促進供應鏈雙邊投資意向書」。

對於「建立政治諮商機制瞭解備忘錄」，阿雷巴洛說明，瓜地馬拉與多個雙邊關係緊密的國家簽署這類文件，目的在於提供標準外交管道之外的交往機制，讓雙邊關係能更靈活、務實，而他相信現在是與台灣往這個方向前進的時刻。

據瞭解，去年2月，瓜地馬拉與歐洲聯盟簽署類似備忘錄，在2024年以前的其他對象國，還包括波蘭、亞美尼亞和聖克里斯多福等。

阿雷巴洛上次訪台已是1994年，當時擔任瓜地馬拉外交部次長，被問及時隔超過30年來台的感受，他說，雖然只是從機場到飯店短短路程，就察覺台北已是完全不同的城市。

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阿雷巴洛也特別錄製一段話給台灣民眾，他說，「我來到台灣是要慶祝邦誼，此邦誼建立在自由、民主價值以及對人民自行選擇政府的主權意願之尊重，也是為了讓台瓜歷史性連結更加強健、更加具有效益，以促進兩國人民福祉」。

阿雷巴洛4日至8日率經濟部和外交部等官員來台國是訪問，總統賴清德今天將以隆重軍禮歡迎、國宴款待。阿雷巴洛也將出席外交部於今天下午舉辦的瓜地馬拉投資商機說明會，並參訪新竹科學園區管理局與相關企業等。（編輯：謝佳珍）1140605