宴請瓜國總統 賴總統：如有機會盼親身體驗瓜國之美

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（中央社記者溫貴香台北5日電）總統賴清德今天以國宴接待瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷時表示，面對威權主義勢力不斷擴張，兩國作為兄弟之邦，一定要團結守護得來不易的民主自由；他也提到，未來如有機會，希望親身體驗瓜國之美，深度探索馬雅文明，品嘗當地瓜地馬拉咖啡。

賴總統中午在總統府以國宴宴請瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）伉儷。總統致詞表示，阿雷瓦洛前次訪台已經是31年前，當年的台灣還沒有總統直選，民主化也在持續推進當中；31年後的今天，台灣已經完成8次總統直選、3次政黨輪替，相信阿雷瓦洛此行應該會深刻感受到台灣民主自由的氛圍。

總統說，台灣與瓜地馬拉都走過艱辛的民主化歷程。200多年前，瓜地馬拉人民挺身反抗殖民壓迫，爭取到國家尊嚴及人民的自由；81年前，阿雷瓦洛的父親胡安．阿雷瓦洛（Juan José Arévalo）成為瓜地馬拉第一任民選總統，為後續的民主發展奠定重要基礎。

賴總統表示，兩國人民的血液中都有著共同的民主DNA，也都知道民主自由的可貴，並願意為民主自由挺身而出。因此，面對威權主義勢力不斷擴張，兩國作為兄弟之邦，一定要攜手因應威脅與挑戰，團結守護得來不易的民主自由，也期許兩國共同努力之下，不斷深化各項交流合作，讓超過90年的友誼能夠再創高峰。

總統希望阿雷瓦洛此行除了能深入了解台灣在政治、經濟及社會各面向的發展，也能透過品嘗各式特色美食重溫台灣的美景與人民的熱情，重新認識充滿民主活力與多元文化的台灣。

賴總統提到，瓜地馬拉是一個非常美麗的國家。未來如有機會，也希望親身體驗瓜地馬拉之美，深度探索馬雅文明，並且品嘗當地的瓜地馬拉咖啡。

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隨後，阿雷瓦洛致詞時表示，台瓜兩國人民在不同時刻、透過不同方式不斷努力，致力捍衛自由與民主。分享共同的期望，也在現今複雜的國際情勢中走在正確道路上。

阿雷瓦洛表示，雙方共聚於此，是基於民主、自由等共同價值及為全民服務的理念。兩國政府將持續努力、相互扶持，讓彼此在民主、自由和正義的大道上暢行。他強調，瓜地馬拉政府永遠是台灣的盟邦，相信台灣也是瓜地馬拉在民主和經貿繁榮發展道路上最可靠的夥伴。（編輯：謝佳珍）1140605