總統與瓜地馬拉簽署半導體合作意向書 建立政治諮商機制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統賴清德今天與瓜地馬拉總統阿雷瓦洛共同簽署「半導體合作意向書」，並見證兩國簽署合作文件，建立政治諮商機制，持續促進雙邊投資合作。總統說，這些成果不僅深化兩國邦誼，也為彼此開創更多合作契機。

總統上午在副總統蕭美琴、外交部長林佳龍等人陪同下，以軍禮歡迎阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）伉儷，隨後兩國元首舉行雙邊會晤。

總統致詞表示，去年他與蕭副總統就職的隔天，就與阿雷瓦洛進行視訊談話，對於提升兩國邦誼，交換許多想法。今天很高興在總統府接待阿雷瓦洛伉儷，不但備感親切，更是深化兩國關係的重要時刻。

總統說，瓜地馬拉是台灣的重要友邦，兩國長期以來共享民主、自由及人權等價值，持續攜手合作，發揮良善力量，共同因應國際情勢的各項挑戰。

他感謝阿雷瓦洛多次在聯合國、世界衛生大會等國際場合，為台灣仗義執言，讓世界看見兩國捍衛民主自由、促進全球繁榮的決心。

總統賴清德（前中）在副總統蕭美琴（前右）陪同，5日上午在總統府與瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）（前左）進行雙邊會晤。賴總統致詞致詞歡迎訪團。中央社記者郭日曉攝 114年6月5日

賴總統說，台灣與瓜地馬拉在許多領域的合作不斷創新深化，無論是公衛、農業、婦女賦權等，都有實質成果。今年5月兩國攜手推動「半導體技職班」，共有28位瓜地馬拉青年來台接受培訓，不僅是雙邊科技人才培育的重要起點，更是「榮邦計畫」的具體成果。

總統表示，這些年來，兩國貿易關係熱絡，在眾多進口商品之中，瓜地馬拉咖啡深受台灣民眾喜愛。瓜地馬拉是台灣的第4大咖啡供應國，今年3月的採購量高達72萬公斤，創下歷史新高，充分展現對瓜地馬拉優質產品的肯定。

總統表示，鼓勵更多台灣企業前往瓜地馬拉布局投資，善用當地地理位置、自然資源以及優質人力，打造雙贏的產業合作模式，進一步強化供應鏈韌性，以及更具戰略意義的夥伴關係。

總統並與阿雷瓦洛共同簽署「半導體合作意向書」，並見證兩國簽署合作文件，建立政治諮商機制，持續促進雙邊的投資合作。賴總統說，展望未來，台灣將與瓜地馬拉攜手前行，繼續為全球的民主發展，以及區域的繁榮穩定，貢獻心力。

阿雷瓦洛致詞表示，這次會晤展現兩國政府的承諾，鞏固雙邊關係邁向新的里程碑，展現兩國關係嶄新且充滿活力的階段，彼此連結以共同目標邁向永續發展以及全球整合。雖然兩國地理的距離非常遙遠，但是仍然齊步踏上追求人類福祉的道路。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，瓜國與中華民國台灣簽署建立政治諮商機制瞭解備忘錄，將有效強化兩國政府之間的協調，並且讓兩國定期、專業、有策略性追蹤合作計畫中的優先議題，讓兩國的聯盟不會迷失方向。

他強調，瓜國非常珍視中華民國台灣這個兄弟之邦，並認為彼此是可靠的朋友及策略聯盟，未來將以相互尊重、信任、團結為前提，強化現有的合作機制，並探索新的合作途徑，在和平、自由、民主及尊重人權等普世價值的基礎上，強化雙邊的互動交流及關係。（編輯：萬淑彰）1140605

總統賴清德（前右2）5日在總統府與瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）（前左）進行雙邊會晤，兩人一同步入會場。中央社記者郭日曉攝 114年6月5日