賴總統軍禮隆重歡迎 瓜地馬拉總統盼勾勒雙邊關係新走向

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（中央社記者溫貴香台北5日電）總統賴清德今天以隆重軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷表示，未來台灣和瓜地馬拉，將會在互惠互助的基礎上，持續推動符合國際趨勢的計畫，更會繼續強化青年交流合作與獎學金計畫，積極培育高科技及資通訊等產業人才，促進兩國繁榮發展。

阿雷瓦洛致詞表示，這次訪問不僅重申雙邊關係良好，更希望勾勒出未來雙邊關係新走向，朝著擴大經濟合作，建立經貿貿易聯盟，促進投資等嘉惠兩國人民關係。

總統府上午通知，軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（Excmo. Sr. Dr. Bernardo Arevalo）伉儷，因遇雨改於總統府敞廳舉行。賴總統與阿雷瓦洛在敞廳就定位後，室外在總統府廣場前鳴放21響禮炮，兩國元首檢閱儀隊則因雨未進行。敞廳內演奏兩國國歌，賴總統與阿雷瓦洛分別致詞，隨後兩國元首進行雙邊會晤。

賴總統致詞表示，今天，阿雷瓦洛總統閣下伉儷，率領內閣成員首次訪問台灣，展現兩國深厚邦誼，他表達最誠摯歡迎。去年，兩國慶祝90週年邦誼，一路走來相互扶持，尤其這幾年來，雙邊合作更加密切多元，不論是在醫療衛生、教育文化、或是科技合作、經貿交流等領域，累積了非常豐碩的成果。

賴總統表示，未來台灣和瓜地馬拉，將會在互惠互助的基礎上，持續推動符合國際趨勢的計畫，更會繼續強化青年交流合作與獎學金計畫，積極培育高科技及資通訊等產業人才，促進兩國繁榮發展。

賴總統說，兩國雖然地理相隔遙遠，但雙方人民的理念與價值緊密相連，相信在阿雷瓦洛支持下，雙邊交流合作，會更加緊密多元，寫下更美好的篇章，也祝福訪團行程圓滿順利。

阿雷瓦洛致詞表示，這次國是訪問是在兩國歡慶建立正式外交90年之際，他代表瓜國政府與人民踏上友邦中華民國台灣這塊美麗的土地，希望台灣與瓜地馬拉團隊從今爾後可以踏上全新的樂章的第一步。

阿雷瓦洛說，近年來台瓜兩國的關係有非常重要的進展，在相互理解與相互合作的基礎上穩健茁壯，兩國在多元領域耕耘出真誠的友誼及合作的關係。

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阿雷瓦洛說，台瓜兩國致力推動有助於經濟及社會發展的關鍵領域，如公共衛生、教育、農業、科技以及基礎建設等方面不遺餘力，未來將於過去良好的基礎之上，進一步強化至為重要的雙邊關係，這次訪問不僅重申雙邊關係良好，更希望勾勒出未來雙邊關係的新走向，朝著擴大經濟合作，建立經貿貿易聯盟，促進投資等嘉惠兩國人民關係。

阿雷瓦洛說，非常感謝過去90年來，台灣人民對瓜地馬拉的協助，並重申瓜地馬拉對台灣不變的支持，這次向台灣人民伸出友誼的手，希望在共榮互惠的道路上，繼續大步向前邁進。（編輯：蘇志宗）1140605

瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷訪團一行5日前往總統府拜會，戶外廣場軍禮因雨勢改為府內敞廳進行。圖為車隊抵達總統府前廣場。中央社記者趙世勳攝 114年6月5日

總統府5日上午以軍禮迎接瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛訪團一行，並在戶外廣場鳴放禮砲。中央社記者趙世勳攝 114年6月5日

瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛率團訪台，並於5日上午前往總統府拜會，國軍於戶外廣場施放最高規格21響禮砲致上最高敬意。中央社記者趙世勳攝 114年6月5日