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瓜地馬拉總統訪台 將簽半導體產業等意向書

2025/6/4 21:52（6/4 22:16 更新）
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外交部長林佳龍夫婦（右4、右3）4日歡迎瓜地馬拉共和國總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）伉儷（左4、左3）率團來台國是訪問。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年6月4日
外交部長林佳龍夫婦（右4、右3）4日歡迎瓜地馬拉共和國總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）伉儷（左4、左3）率團來台國是訪問。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年6月4日
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（中央社記者楊堯茹台北4日電）瓜地馬拉共和國總統阿雷巴洛今天率團抵台，外交部表示，賴總統明天將以隆重軍禮歡迎、國宴款待，並將與阿雷巴洛簽署兩國「推動半導體產業發展合作意向書」，見證兩國外長簽署「建立政治諮商機制瞭解備忘錄」，以及兩國經長簽署「促進供應鏈雙邊投資意向書」。

外交部晚間發布新聞稿指出，瓜地馬拉共和國總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）應政府邀請，於4日至8日率團來台國是訪問，團員包括第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）、外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martínez，另譯：馬丁涅茲）、經濟部長賈西亞琴（Gabriela García，另譯：賈西雅）、總統府機要局長塔荷（Ana Glenda Tager）及新聞局長帕洛摩（Santiago Palomo）等10人，外交部長林佳龍於今天下午代表政府前往機場接機，表達誠摯歡迎之意。

外交部說明，此行是阿雷巴洛自去年1月就任以來首度來台國是訪問，為表達政府對阿雷巴洛伉儷蒞訪禮遇與重視，總統賴清德將於5日以隆重軍禮歡迎、國宴款待，並將與阿雷巴洛簽署兩國「推動半導體產業發展合作意向書」，見證兩國外長簽署「建立政治諮商機制瞭解備忘錄」，以及兩國經長簽署「促進供應鏈雙邊投資意向書」，另就雙邊合作與共同關切議題交換意見。

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外交部表示，為強化專與瓜國經貿往來及投資，阿雷巴洛將出席外交部於5日下午舉辦的瓜地馬拉投資商機說明會，並接受林佳龍夫婦款宴、參訪新竹科學園區管理局與相關企業及台北101大樓等，另將與瓜國在台獎學金生見面，關懷學子們在台就學及生活情形。

外交部說，台瓜邦誼逾90年友好篤睦，兩國政府高層互訪密切，多年來推動多項嘉惠人民福祉的合作計畫，成效廣獲各界肯定。阿雷巴洛伉儷率團來訪展現台灣推動「總合外交」成果，台瓜兩國將持續攜手前進，共同深化合作夥伴關係。（編輯：張均懋）1140604

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