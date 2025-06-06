內政部：今年起警察節6/15警察、警校放假一天

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（中央社記者賴于榛台北6日電）根據紀念日及節日實施條例，警察節為6月15日，至於是否放假則依主管機關規定。內政部今天表示，警察節放假規定從今年起實施，將成為全國警察機關、學校人員專屬的榮耀假期，以慰勉警察人員全年無休的辛勞，並激勵士氣。

內政部透過新聞稿指出，內政部依據總統賴清德年5月28日公布「紀念日及節日實施條例」授權，訂定6月15日警察節放假規定，並從今年起實施。

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內政部說，期盼讓每年警察節成為全國警察機關、學校人員專屬的榮耀假期，以慰勉警察人員365天全年無休站在第一線打擊犯罪，確保民眾得以安居樂業的辛勞，並激勵警察人員工作士氣。

內政部也提到，在警察勤務24小時不打烊、治安無空窗、民眾安心前提下，全國各警察機關、學校得依轄區特性、治安狀況及勤務需求等因素，規劃所屬人員放假事宜，期盼全體警察持續蓄積力量，一起守護台灣的安全與安定。（編輯：萬淑彰）1140606