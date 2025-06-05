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中正路議題 卓榮泰：改名屬地方權責、中央無全盤推動計畫

2025/6/5 11:51（6/5 12:04 更新）
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內政部擬推中正路改名，引發地方反彈。圖為新北市蘆洲區中正路路標。（中央社檔案照片）
內政部擬推中正路改名，引發地方反彈。圖為新北市蘆洲區中正路路標。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北5日電）內政部擬推中正路改名，引發地方反彈。行政院長卓榮泰今天表示，道路命名或更名是地方政府權責，目前地方政府跟民眾都尚待溝通，政院沒有全盤推動的任何計畫，強調這非當前最重要的施政內容。

為推動轉型正義，內政部擬推中正路、經國路等改名，引發部分地方首長反對。內政部多次解釋，促進轉型正義條例明定在公共建築或場所中紀念、緬懷威權統治者的象徵，都應予以移除或改名，中正路改名是法定義務，但會取得共識後再依法推動。

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行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會轉述，卓榮泰在院會中指出，近日針對改路名的討論固然是基於轉型正義工作後續的必要行為，但依照地方自治精神，道路命名或是更名應該是地方政府權責，地方政府跟民眾都尚待溝通，政院沒有要全盤推動的任何計畫，這也非當前最重要施政內容。

卓榮泰說，此非當前最重要施政內容，希望各界無需進行關於更改路名的實質討論，而是全力關注中央政府總預算解凍後的執行，以及推動因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案等。（編輯：萬淑彰）1140605

#中正路
#內政部
#行政院
#卓榮泰
#經國路
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