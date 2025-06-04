中正路改名引反彈 劉世芳：要溝通、不能夠不推動

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（中央社記者陳俊華台北4日電）內政部長劉世芳今天表示，依促轉條例規定，地方清除威權象徵、道路改名等是由內政部負責，轉型正義與程序正義缺一不可，她知道很多人有歷史情感，且社會共識仍有待加強，內政部樂於協助溝通，她不希望推動過程造成社會對立，「但是要溝通、不能夠不推動」。

內政部擬推中正路改名，引發地方反彈。台北市長蔣萬安2日表示，中央有錢協助地方改路名，為何不將依法要給地方的補助款撥給地方。媒體報導，台中市長盧秀燕2日也說，國家沒把精力放在照顧人民生活，每天只會搞五四三，從中正路擴大到經國路，很像小朋友愈講愈故意。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳、國土管理署長吳欣修等人列席，審查建築法、平均地權條例部分條文修正草案。

劉世芳會前受訪時表示，她已多次表達，促轉條例在2017年通過、促轉會落幕後，其中提到地方要清除威權象徵、道路改名等，是由內政部負責，轉型正義與程序正義缺一不可，推動過程中可以了解，去除威權象徵也需要溝通。

劉世芳說，溝通要考慮到合法合規，並顧及程序正義與轉型正義；她也知道很多人有歷史情感，且社會共識仍有待加強，所以內政部樂於協助溝通，她不希望推動過程造成社會對立，「但是要溝通、不能夠不推動」，這是內政部的立場，也沒有改變。

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至於所需經費部分，劉世芳表示，沒有辦法預估，像是台中市當時在處理「台灣大道」改名時，民政單位認為只需花費新台幣幾百萬元，但是道路改名時，每個縣市政府都有其自治條例，並會規範預算，內政部樂於協助經費，會以促轉基金預算來協助。

媒體詢問，是否建議國防部「經國號」戰機也要改名。劉世芳說，促轉條例涉及6個部會，內政部是負責地方政府清除威權象徵、道路改名部分；她也重申，程序正義、轉型正義、地方由下而上溝通缺一不可。（編輯：潘羿菁）1140604