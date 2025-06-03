加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
特派現場》韓國大選李在明出口民調大勝金文洙 選情中心爆歡呼
首頁 / 政治

獨盟：藍營反對中正路改名 惡意保留獨裁者之路

2025/6/3 20:45（6/3 21:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
內政部長劉世芳（左）2日上午赴立法院內政委員會列席備詢，會前接受媒體聯訪回應有關中正路改名等相關議題。（中央社檔案照片）
內政部長劉世芳（左）2日上午赴立法院內政委員會列席備詢，會前接受媒體聯訪回應有關中正路改名等相關議題。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北3日電）台獨聯盟今天說，藍營縣市長鋪天蓋地進行「中正路改名大撒幣」的宣傳，以「大撒幣」為藉口，實則是惡意保留那一條條刻劃著台灣傷痕的獨裁者之路；呼籲民進黨政府各部會盡快跟上內政部，不能憂讒畏譏，民進黨主政的地方政府更應身先士卒。

台獨聯盟晚間發布新聞稿表示，肯定內政部履行法定義務、展現去除威權象徵的決心。「中正路」原本就是為了紀念獨裁者蔣介石而命名。如果不再認同這樣的紀念，就應該正視改名的必要，「這就像家裡門牌貼錯了，難道因為怕花錢，就繼續掛上別人家的門牌？」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台獨聯盟說，紀念獨裁者的「中正路」本身就是一個錯誤，改正錯誤，從來都不是浪費。相反地，積非成是，繼續讓錯誤存在，不只花的是納稅人的錢，更侵蝕民主價值。如果什麼都用「浪費錢」來否定，那將永遠無法重塑正確的公共記憶與價值。

台獨聯盟說，呼籲民進黨各部會，盡快跟上內政部，不能因循苟且、憂讒畏譏、停滯不前，反而要主動積極克服現有阻礙；民進黨主政的地方政府更應身先士卒。（編輯：林興盟）1140603

#中正路
#內政部
#台獨聯盟
#民進黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：