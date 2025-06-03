獨盟：藍營反對中正路改名 惡意保留獨裁者之路

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（中央社記者葉素萍台北3日電）台獨聯盟今天說，藍營縣市長鋪天蓋地進行「中正路改名大撒幣」的宣傳，以「大撒幣」為藉口，實則是惡意保留那一條條刻劃著台灣傷痕的獨裁者之路；呼籲民進黨政府各部會盡快跟上內政部，不能憂讒畏譏，民進黨主政的地方政府更應身先士卒。

台獨聯盟晚間發布新聞稿表示，肯定內政部履行法定義務、展現去除威權象徵的決心。「中正路」原本就是為了紀念獨裁者蔣介石而命名。如果不再認同這樣的紀念，就應該正視改名的必要，「這就像家裡門牌貼錯了，難道因為怕花錢，就繼續掛上別人家的門牌？」

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台獨聯盟說，紀念獨裁者的「中正路」本身就是一個錯誤，改正錯誤，從來都不是浪費。相反地，積非成是，繼續讓錯誤存在，不只花的是納稅人的錢，更侵蝕民主價值。如果什麼都用「浪費錢」來否定，那將永遠無法重塑正確的公共記憶與價值。

台獨聯盟說，呼籲民進黨各部會，盡快跟上內政部，不能因循苟且、憂讒畏譏、停滯不前，反而要主動積極克服現有阻礙；民進黨主政的地方政府更應身先士卒。（編輯：林興盟）1140603