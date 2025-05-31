0525-0531一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一週大事關注焦點：對等關稅禁令遭推翻／哈佛大學禁收國際生風波／英國利物浦汽車衝撞案／台灣成豬隻3大疫病非疫區／社會秩序維護法修正三讀／新冠疫情燒

國外新聞

★美貿易法庭限白宮10天內暫停對等關稅 禁令隔天便遭推翻

美國國際貿易法庭29日裁定，白宮援引的緊急法並不賦予總統單方面對幾乎世界各國課徵對等關稅的權力，限期白宮10天內喊卡。這項裁定不影響川普政府在鋼鋁材、汽車的關稅，也不影響川普揚言對藥品、半導體等其他關鍵商品開徵的關稅。然而禁令才剛裁定，美國聯邦上訴法院隔天便恢復川普的全面性關稅。白宮發言人李威特表示，最高法院「必須終止」對關稅的法律挑戰，同時強調川普還有其它課徵關稅的合法手段。

★美國法官延長禁令 阻止川普禁哈佛招收國際學生

哈佛大學畢業典禮上，一名畢業生帽子貼有支持國際學生的聲明。（中央社檔案照片）

美國總統川普政府撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，原因在於川普聲稱哈佛是反猶太主義和「覺醒」自由意識形態的溫床，要求校方接受監督卻遭拒絕。哈佛2024到2025學年招生總數中，約27%是外國學生。教育部統計約有52名台灣留學生受影響，其中一名林姓女學生原本9月要前往哈佛就讀，卻遲遲沒收到學生簽證，她向路透社表示自己感到焦慮與無助，「實現夢想的道路，比她預期的還要艱難且坎坷」。哈佛大學23日對川普政府提起訴訟後，法官裁定暫停這項禁令，29日法官表示再延長中止期限，直到發布新的禁制令。

★川普同意延後對歐盟課50%關稅至7/9 雙邊將儘速談判

美國總統川普23日因不滿與歐盟貿易談判無進展，揚言6月1日起對歐盟祭出50%關稅。川普25日指出，他接到歐盟執行委員會主席范德賴恩來電，並同意延後開徵關稅至7月9日。

★盧比歐：美國將「大力撤銷」中國學生簽證 強化審查程序

美國國務卿盧比歐28日表示，將與國土安全部合作，大力撤銷中國學生的簽證，包括與中共有關聯者或在關鍵領域就讀者，「我們也將修訂簽證標準，強化對未來所有來自中國及香港的簽證申請審查。」美聯社報導，中國是美國第2大國際學生來源國，僅次於印度。2023至2024學年期間，逾27萬名中國學生在美就讀 ，約占美國所有外國學生的4分之1。美國國務院發言人布魯斯29日表示，美國不會容忍中國共產黨「利用」美國的大學，以及竊取美國研究成果及智慧財產等行徑。

★烏俄千人換俘計畫 獲釋者激動擁抱家人感恩重生

烏克蘭與俄羅斯展開自戰爭爆發以來最大規模戰俘交換，有烏克蘭婦女在漫長等待後，終於在獲釋人群中找到家人後緊緊相擁，激動落淚。中央社記者陳彥婷切爾尼戈夫州攝 114年5月24日

烏克蘭與俄羅斯23日展開大規模戰俘交換，首批雙方各釋放390名囚犯，換俘行動現場聚集近百名家屬，獲釋烏國士兵激動慶幸終於回家。然而換俘行動尚未結束，俄國25日夜間對烏國各城市發動空襲，釀13人死亡，26日更連夜朝烏國出動355架無人機，是2022年發動全面入侵以來最大規模的無人機攻勢。俄國外交部長拉夫羅夫28日表示，俄方願與致力和平的一方合作，建議6月2日在土耳其伊斯坦堡與烏克蘭舉行新一輪談判，對此烏國總統澤倫斯基尚未公開回應。

★哈瑪斯強硬派領袖辛瓦如幽靈難追捕 以色列聲稱擊斃

以色列政府28日表示，軍方已擊斃穆罕默德．辛瓦，他被認定是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」在加薩的領袖。路透社報導，穆罕默德的兄長亞雅．辛瓦策劃2023年10月對以色列的攻擊，引發加薩當前這場戰爭，他在2024年在戰鬥中身亡後，由穆罕默德接替出任哈瑪斯在加薩走廊的領袖。據哈瑪斯官員形容，辛瓦與哈達德是長期以來以計取勝、成功躲避以色列情報機構追捕的「幽靈」。

★英國利物浦汽車衝撞案79傷 肇事駕駛被控7項罪嫌

英格蘭足球超級聯賽冠軍隊利物浦26日在利物浦市中心遊街慶祝奪冠，發生汽車衝撞事件。（路透社）

英格蘭足球超級聯賽利物浦隊26日在利物浦市中心遊街慶祝奪冠期間發生汽車衝撞事件，造成79名年齡介於9歲到78歲間的民眾受傷。社群媒體上影片顯示，汽車將現場民眾撞飛，車子停下來時，憤怒的球迷湧上前打破車窗。警方已逮捕來自利物浦地區的53歲英國白人男子，警方研判這是個別事件，與恐攻無關。當局29日表示，男子被控危險駕駛、蓄意造成他人嚴重身體傷害等7項罪嫌。

★澳洲東南部水災釀5死 總理：重建恐耗時數月

澳洲新南威爾斯州洪水氾濫，估計有5萬人受災。（路透社）

澳洲新南威爾斯州自20日起受暴雨侵襲，導致河流暴漲氾濫，中北部沿海城鎮的十字路口和路牌被淹沒，更有汽車被大水淹至擋風玻璃高度，共約有5萬人受困。當局派出直升機、船隻和無人機進行大規模搜救，還有民眾爬上屋頂躲避不斷高漲的洪水。這場水災在25日緩慢退去，但仍有數以萬計的居民受困，近800處房屋被判定無法居住。澳洲總理艾班尼斯27日表示，災後重建需要花費數月時間。

★中國網攻捷克外交部 歐盟譴責嚴重威脅「我們決心反擊」

捷克政府指控，中國駭客組織自2022年起對捷克外交部發動網路攻擊。當年捷克擔任歐盟輪值主席國，駭客組織讀取大使館與歐盟之間的未加密郵件。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，自2021年起，布魯塞爾已多次就網路攻擊問題向北京提出關切，並呼籲所有國家，包括中國，避免此類行為、尊重國際法和遵守聯合國相關規範與原則。她說：「我們決心反擊網路空間中的惡意行為。這些威脅非常嚴重」。

★兩度入獄、遭禁拍電影後奪金棕櫚獎 導演：「獻給無法工作的伊朗電影人」

坎城影展24日閉幕式，得獎名單出爐。伊朗異議導演賈法潘納希以「只是一場意外」（It Was Just an Accident，暫譯），在坎城影展上獲得最高榮譽金棕櫚獎，他表示，這個獎項「不只是屬於我個人」，而是要獻給無法工作的伊朗電影人；賈法潘納希先前曾2度入獄，並於2010年被禁止拍攝電影20年，更透露包括女演員哈迪斯帕克巴坦等幾名團隊成員都已被伊朗當局傳喚接受訊問。

國內新聞

★世界動物衛生組織授證 台灣成亞洲唯一豬隻3大疫病非疫區

在法國巴黎召開的世界動物衛生組織（WOAH）年會台灣時間29日下午4時15分舉行授證儀式，正式認定台灣為「豬瘟非疫國」，也是亞洲唯一的「三大豬病非疫區」，非洲豬瘟、傳統豬瘟與口蹄疫都已根絕。農業部表示，這不僅是防檢疫戰略的重要成果，也為台灣豬肉及相關產品進軍國際市場鋪路。

★社會秩序維護法修正三讀 運輸、遊樂票券黃牛最高處3萬元

為遏止黃牛亂象，立法院27日三讀修正社會秩序維護法部分條文，明定非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，罰鍰由現行新台幣1萬8000元以下提高到3萬元以下；無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者，最高可處3萬元罰鍰。附帶決議其他如醫療、餐旅食宿等票券黃牛問題，由各該票券主管機關在2個月內研議修法。

★新冠疫情燒 食藥署：6月中前供應200萬劑快篩

COVID-19疫情延燒，有藥師質疑部分市售快篩準確度。食藥署表示，目前病毒株變異都是發生S蛋白，快篩設計則是針對N蛋白，效果應不受影響；6月中前，估可生產逾200萬劑快篩。

★清查中國身分證 內政部：第二波鎖定公立教師與公職

政府專案清查軍公教人員有無持領中國大陸證件情況，陸委會主委邱垂正12日說，第一波針對核心的軍公教人員。內政部次長馬士元26日受訪提到，接下來的第二波會針對「公職與公立學校教師」展開清查。

★終身學習券5/30開放登記 抽2萬張可抵學費1000元

教育部29日宣布推動「終身學習券」，5月30日起開放6歲以上國民登記，預計抽出2萬張，可抵免社區大學、樂齡大學新台幣1000元學費。另將發放3000張社教館所通行票。

★汽機車駕照筆試增鑑別度 不考是非題、選擇題變難 擬2026年上路

交通部公路局長陳文瑞27日說，為讓汽、機車考照更具鑑別度，研擬筆試停考近年答對率較高考題，取消是非題，選擇題3選1變4選1，預計2026年上路，後續將公布實施日期。

★南投選委會剔除連署書 中選會最快6/2公布調查結果

外界質疑，南投縣選舉委員會查對罷免連署書時，以簽名簡寫與戶政資料留存筆跡不同等理由剔除，屬違法行為。中選會5月30日表示，已於28日依法謹慎啟動實地調查，且部分項目需逐張檢視，預計6月2日或3日對外說明調查結果。

★陸配拍攝小學生直播 北市警查出2女依法送辦

民進黨北市議員許淑華5月中旬舉報，疑有中國抖音直播主在台北市民生社區一帶拍攝學生，畫面除出現在台灣現場直播的字詞，還介紹學校周邊環境，家長、志工勸阻無效，直到聽到要報警才關掉直播。警方循線追查，行為人分別為52歲劉姓陸配和25歲戴女，26日依涉嫌妨害秘密罪及違反兒童及少年福利與權益保障法，將劉女函送偵辦，戴女則涉及北市松山區三民路、健康路口一案，也移送北檢偵辦及函報北市府裁處。

★2025下半年增3天假 教師節光復節補假3連休

總統府公布「紀念日及節日實施條例」，新增4天國定假日，包括今年下半年恢復放假的教師節、台灣光復節分別逢週日、週六，可望補假形成3天週末連假。至於例假日若是在週四，例如今年的行憲紀念日，週五是否彈性放假？行政院人事總處人事長蘇俊榮表示尚在評估，目前傾向最好不要移動，避免補班，但不排除把明年的小年夜補假挪到大年初四，讓農曆春節假期長達9天。涉及放假日的今年下半年及明年度行事曆，預計6月底前簽報行政院核定。

★林昀儒高承睿桌球世錦賽男雙鍍銀 世界排名升至第4

台灣桌球男雙組合林昀儒（左）、高承睿（右）世界排名升至第4。（圖取自facebook.com/WTT）

拿下今年卡達杜哈世界桌球錦標賽男雙銀牌的台灣組合林昀儒、高承睿，27日世界排名從原本的第11名竄升7位來到第4名。至於林昀儒的男單也從第12名小升到第11名，鄭怡靜的女單維持在世界第11名；至於重新搭檔的混雙組合林昀儒、鄭怡靜，在本屆世錦賽闖進8強，世界排名也再度出現在第37名。