南投選委會剔除連署書 中選會最快6/2公布調查結果

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（中央社記者賴于榛台北30日電）外界質疑，南投縣選舉委員會查對罷免連署書時，以簽名簡寫與戶政資料留存筆跡不同等理由剔除，屬違法行為。中選會今天表示，已於28日依法謹慎啟動實地調查，且部分項目需逐張檢視，預計6月2日或3日對外說明調查結果。

日前有罷免立委團隊指出，罷免連署遭選委會要求補件，但許多資料與中選會公告皆吻合，僅是因簽名草簽被剔除。南投選委會27日解釋，選委會、戶政機關都依查對作業須知規定辦理，有關姓名簽署過於潦草，或簽名簡寫與戶政系統登錄差異太大而無法辨識等，都依規定刪除，查對結果提報中選會。

南投選委會並於當日下午透過新聞稿表示，所謂比對簽名或姓名潦草遭刪除，縣選委會強調依照查對作業須知，「書寫錯誤或書寫不明」必須剔除，與「潦草」無關；另外，縣選委會依規定是比對戶政系統登錄的姓名，不是比對「簽名」。

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對於南投選委會剔除連署書引發關注，中選會日前宣布將依法展開行政調查。對於行政調查何時展開、調查項目為何等，中選會今天透過文字說明指出，已於28日啟動南投選務案的行政調查，實地調查須依法謹慎為之，預估最快需3天左右的時間，且有些項目則需逐張檢視，現正進行中。

至於調查項目為何，中選會指出，調查程序中不予以評論。而調查報告何時出爐，中選會說，實地調查後必須做成行政調查報告，預估6月2日或是最慢6月3日以前就會對外做相關說明。（編輯：楊蘭軒）1140530