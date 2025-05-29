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終身學習券6歲以上5/30起登記抽籤 可抵學費千元
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終身學習券6歲以上5/30起登記抽籤 可抵學費千元

2025/5/29 13:50（5/29 14:15 更新）
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教育部29日舉行「我們的終身大事」記者會，宣布推動「終身學習券」，30日起開放6歲以上國民登記，預計抽出2萬張，可抵免社區大學、樂齡大學新台幣1000元學費。中央社記者陳至中台北攝 114年5月29日
教育部29日舉行「我們的終身大事」記者會，宣布推動「終身學習券」，30日起開放6歲以上國民登記，預計抽出2萬張，可抵免社區大學、樂齡大學新台幣1000元學費。中央社記者陳至中台北攝 114年5月29日
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（中央社記者陳至中台北29日電）教育部今天宣布推動「終身學習券」，5月30日起開放6歲以上國民登記，預計抽出2萬張，可抵免社區大學、樂齡大學新台幣1000元學費。另將發放3000張社教館所通行票。

教育部舉辦「我們的終身大事」記者會，說明第三人生大學、終身學習票券、終身學習資源平台等政策措施。

教育部終身教育司長梁學政指出，為了激發國人終身學習動機，今年先發放2萬張「終身學習券」，分成舊生券8000張和新生券1萬2000張，以民國112年1月1日後有無就讀社區大學、樂齡大學區分。

梁學政表示，終身學習券可以用來減免114學年度全國90所社區大學秋季班1門課程學分費1000元，或是全國85間樂齡大學（55歲以上適用）學費1000元。

終身學習券不是普發，須於5月30日到6月18日間上「終身學習票券」系統，完成會員註冊和身分驗證後再抽取，中獎名單預計6月19日公布。梁學政解釋，今年預算有限，因此先抽2萬份，未來視辦理情形會再調整。

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至於社教館所的5館通行票，則預計抽出3000張，可於今年7月1日起到115年6月30日間，「不限次數」參觀自然科學博物館、海洋生物博物館、科學工藝博物館、海洋科技博物館、台灣科學教育館的常設展（不含特展）。梁學政幽默地說，5大館所都不惜血本。

相關資訊可參考「終身學習票券系統」。（編輯：管中維）1140529

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圖為南華大學為高齡者開設的陶藝製作課程。（教育部提供）
圖為南華大學為高齡者開設的陶藝製作課程。（教育部提供）
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