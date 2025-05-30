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終身學習券、5館通行票開放登記 6/19公布名單

2025/5/30 11:48（5/30 12:10 更新）
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教育部29日舉行「我們的終身大事」記者會，宣布推動「終身學習券」，30日起開放6歲以上國民登記，預計抽出2萬張，可抵免社區大學、樂齡大學新台幣1000元學費。中央社記者陳至中台北攝 114年5月29日
教育部29日舉行「我們的終身大事」記者會，宣布推動「終身學習券」，30日起開放6歲以上國民登記，預計抽出2萬張，可抵免社區大學、樂齡大學新台幣1000元學費。中央社記者陳至中台北攝 114年5月29日
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（中央社記者陳至中台北30日電）教育部今天起開放國民登記抽取「終身學習券」，預計抽出2萬張，可抵免社區大學、樂齡大學新台幣1000元學費。同時開放登記的還有5館通行票，預計6月19日公布領券名單。

教育部指出，終身學習券和5館通行票，都採「先登記，再抽取」的模式。今天起到6月18日開放網路登記，預計6月19日公布領券名單。

終身學習券分為舊生券8000張和新生券1萬2000張，以民國112年1月1日後有無就讀社區大學、樂齡大學區分。可用來減免114學年度全國90所社區大學秋季班1門課程學分費1000元，或是全國85間樂齡大學（55歲以上適用）學費1000元。

社教館所的5館通行票，則預計抽出3000張，可於今年7月1日起到115年6月30日間，「不限次數」參觀自然科學博物館、海洋生物博物館、科學工藝博物館、海洋科技博物館、台灣科學教育館的常設展（不含特展）。

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教育部提醒，終身學習券、5館通行票都只限抽中的當事人使用，不能轉讓他人，也不能換現金。

相關資訊可參考「終身學習票券系統」。（編輯：管中維）1140530

#終身學習
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