第三人生大學2.0下半年公布 擬更名並延伸到30歲

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（中央社記者陳至中台北29日電）教育部今年針對55歲以上國民推出「第三人生大學試辦計畫」，大學參與熱烈，預計下半年宣布2.0計畫，考慮調整「第三人生」的名稱，並將年齡層向下延伸到30歲。

教育部今天舉行「我們的終身學習大事」記者會，由中正大學副校長詹盛如說明第三人生大學計畫的現況，114學年度共有38校開設103個學分學程，涵蓋全人健康、生涯轉型、社會連結3模組，課程相當多元且切合中高齡的需求。

終身教育司長梁學政表示，第三人生大學採「小班制」，每班約20人，完成後可獲得教育部核發的學分學程證書，如果累積修滿128學分並符合系所規定，還能取得正式學位。

梁學政並提到，第三人生大學的學生都享有跟一般大學生相同的權益，例如使用圖書館、健身中心、游泳池等。而各校開課時，會考量中高齡學習者的時間、地點需求，盡量給予彈性。

梁學政會後接受中央社採訪指出，今年底會公布2.0版本，研擬將參與年齡下修到30歲，而「第三人生」的名稱也考慮調整。

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梁學政解釋，「第三人生」容易讓人以為是指退休後，或是接近退休階段的準備，但學習應該是終身的事，30歲左右也可以透過學習培養興趣、發展第2專長。目前名稱的調整還沒有定案。

梁學政也提到，隨著台灣少子女化的趨勢，大學應屆新生恐剩約13萬人，但相較於55歲以上人口有800多萬，30歲以上有1600多萬，將資源轉向為成年人，會是大學的一個方向。（編輯：方沛清）1140529