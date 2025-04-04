樂齡學習卻被加入投資群組 教育部提醒避免受騙

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（中央社記者陳至中台北4日電）教育部今天指出，近期有詐騙集團盜用樂齡學習的標誌，騙取民眾加入投資群組。建議民眾謹慎查證，可上教育部樂齡學習網查詢相關資訊。

教育部今天發布新聞稿指出，科技發展日新月異，手機應用的普及，以及人工智慧（AI）的發展，正在改變人類的生活，民眾一定要養成終身學習的習慣。

「教育部樂齡學習網」建置了「退休準備專區」，包含健康促進、醫療照護、心靈成長、經濟安全、人際關係、服務貢獻、居住安全、休閒娛樂及媒體素養等面向，幫助退休族及早作好準備。

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另外，全國各樂齡學習場域每月辦理近8000場次活動，提供年長者充電學習機會，相關資訊包括樂齡大學、樂齡學習中心地理位置、地址、電話、網址、開設課程介紹說明與統計數據功能，都可透過網站查到。

教育部也提醒，近期有詐騙集團盜用樂齡學習的標誌、樂齡學習中心活動相片等，以樂齡學習中心及培訓講師名義騙取民眾加入詐騙投資群組。民眾如果要參與樂齡學習活動、參與講師培訓，一定要從教育部樂齡學習網查詢相關資訊。（編輯：陳政偉）1140404