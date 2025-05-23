台鐵防止列車暴力即起與警跨轄護車 有安全疑慮將強制執法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北23日電）台鐵接連發生數起列車長遭攻擊事件，台鐵總經理馮輝昇今天親上火線強調，即刻啟動「跨轄護車」提高見警率、強力執法等2大改善措施，捍衛第一線員工執勤安全與權益。

台鐵列車昨天一連發生數起乘客脫序行為，花蓮1名列車長遭旅客狠用巴掌，苗栗三義站則是有車長遭酒醉旅客狂毆頭部及腹部；此外，晚間6時許樹林站，有乘客持美工刀上車，最後遭到警方逮捕。

針對單日發生數起列車長遭乘客攻擊事件，台鐵除了再次嚴正譴責暴力行為外，馮輝昇在第一時間關心受傷員工情勢，並指示職安單位持續追蹤關懷。

馮輝昇今天上午在「暴力零容忍」記者會中強調，將全額支應受暴員工訴訟費用，捍衛第一線員工執勤安全與權益；現在2名受傷員工經詳細檢查後，均已出院返家休養中。

馮輝昇說明2大因應措施，首先是即刻啟動「跨轄護車」方案，與內政部警政署鐵路警察局及地方警察局討論後，將透過加強協防、聯防來防止列車暴力事件，除增加巡邏次數，提高列車上的見警率，並與地方警察局連線，當事件發生時可快速反應。

其次，警方在執勤上，將依相關法令嚴正執法。馮輝昇說，對於具有安全疑慮事件，將進行強制執法，以昨天花蓮站事件為例，警方見旅客情緒稍微安定，因此僅配合列車長調整座位，可惜後續仍發生乘客攻擊列車長行為，未來將嚴正執法處理。

透過 Google News 追蹤中央社

媒體詢問，是否會研擬讓乘務或站務人員配置密錄器或增加保全等措施。馮輝昇表示，密錄器持續討論中，包括第一線員工、公司內部都同意，只是在使用管理規定上的意見不同，凝聚共識後就會上路。

他指出，鐵路警察局建議可配置辣椒水、防身噴霧等，基於安全防護與員工意願前提，將進一步討論。至於「跨轄護車方案」，為確保安全，會持續執行下去。（編輯：李亨山）1140523