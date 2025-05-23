加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台鐵：防止列車暴力即起與警跨轄護車 站務人員配置密錄器討論中
首頁 / 生活
台鐵
新聞專題
台鐵1/37
首頁 / 生活

台鐵防止列車暴力即起與警跨轄護車 有安全疑慮將強制執法

2025/5/23 12:17（5/23 13:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台鐵列車接連發生多起乘客脫序行為，其中包括2起列車長遭乘客攻擊事件，台鐵總經理馮輝昇23日親上火線強調，即刻啟動「跨轄護車」提高見警率、強力執法等2大改善措施，捍衛第一線同仁執勤安全與權益。中央社記者沈佩瑤攝 114年5月23日
台鐵列車接連發生多起乘客脫序行為，其中包括2起列車長遭乘客攻擊事件，台鐵總經理馮輝昇23日親上火線強調，即刻啟動「跨轄護車」提高見警率、強力執法等2大改善措施，捍衛第一線同仁執勤安全與權益。中央社記者沈佩瑤攝 114年5月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北23日電）台鐵接連發生數起列車長遭攻擊事件，台鐵總經理馮輝昇今天親上火線強調，即刻啟動「跨轄護車」提高見警率、強力執法等2大改善措施，捍衛第一線員工執勤安全與權益。

台鐵列車昨天一連發生數起乘客脫序行為，花蓮1名列車長遭旅客狠用巴掌，苗栗三義站則是有車長遭酒醉旅客狂毆頭部及腹部；此外，晚間6時許樹林站，有乘客持美工刀上車，最後遭到警方逮捕。

針對單日發生數起列車長遭乘客攻擊事件，台鐵除了再次嚴正譴責暴力行為外，馮輝昇在第一時間關心受傷員工情勢，並指示職安單位持續追蹤關懷。

馮輝昇今天上午在「暴力零容忍」記者會中強調，將全額支應受暴員工訴訟費用，捍衛第一線員工執勤安全與權益；現在2名受傷員工經詳細檢查後，均已出院返家休養中。

馮輝昇說明2大因應措施，首先是即刻啟動「跨轄護車」方案，與內政部警政署鐵路警察局及地方警察局討論後，將透過加強協防、聯防來防止列車暴力事件，除增加巡邏次數，提高列車上的見警率，並與地方警察局連線，當事件發生時可快速反應。

其次，警方在執勤上，將依相關法令嚴正執法。馮輝昇說，對於具有安全疑慮事件，將進行強制執法，以昨天花蓮站事件為例，警方見旅客情緒稍微安定，因此僅配合列車長調整座位，可惜後續仍發生乘客攻擊列車長行為，未來將嚴正執法處理。

google news透過 Google News追蹤中央社

媒體詢問，是否會研擬讓乘務或站務人員配置密錄器或增加保全等措施。馮輝昇表示，密錄器持續討論中，包括第一線員工、公司內部都同意，只是在使用管理規定上的意見不同，凝聚共識後就會上路。

他指出，鐵路警察局建議可配置辣椒水、防身噴霧等，基於安全防護與員工意願前提，將進一步討論。至於「跨轄護車方案」，為確保安全，會持續執行下去。（編輯：李亨山）1140523

#警察局
#台鐵
#馮輝昇
圖為台鐵區間車內乘客。（中央社檔案照片）
圖為台鐵區間車內乘客。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
1日2起列車長遭乘客攻擊 台鐵盼能以現行犯逮捕男子南港站趕不上車攀太魯閣號連結器搭至七堵 最高罰7500元[影]男子酒醉台鐵車上滋擾並反鎖廁所 遭鐵警帶回司機員執勤時猝死 台鐵：每年有體檢或藥檢高鐵乘客毆人亮刀落網 警依恐嚇公眾等罪送辦
馮輝昇
苗栗火車頭園區開幕 打造鐵道客庄旅遊新亮點觀光列車略過嘉義平原地區 台鐵：將規劃套裝旅程
台鐵
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台鐵旅客疑不滿手機音量過大遭勸阻 揮拳毆列車長爆肢體衝突[影]
65
更多編輯台推薦新聞：