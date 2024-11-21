司機員執勤時猝死 台鐵：每年有體檢或藥檢

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（中央社記者余曉涵台北21日電）一名台鐵司機員昨天執勤時猝死，傳出台鐵要將所有乘務員送航醫體檢，未達標者立即改派。對此，台鐵今天則回應，現行每年已經有體檢跟不定期的藥檢，會按照原有規定辦理。

台鐵一列區間快車原定昨天上午10時47分從花蓮和平火車站發車，時間到未離站，列車長查看發現林姓駕駛員倒在駕駛室失去意識，送醫不治，死因初判為心肌梗塞，仍待調查。

台鐵今天安排專列送林姓駕駛員的遺體返回宜蘭，台鐵司機員及工會也將協助「報到下班」手續，象徵該司機員的任務完成。

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另外，傳出台鐵要將所有乘務員送航醫中心體檢，對此，台鐵回應，客貨車司機員除每年依交通部部頒行車人員技能體格檢查規定，於公立醫院、署立醫院或交通部指定醫院進行體檢外，每年另須透過專業檢驗機構辦理定期1次，不定期抽驗2次的藥物檢驗。

台鐵說，每次上班前均須辦理血壓、酒測檢驗及身心狀態觀察，對於司機員身心狀況特別重視及要求。（編輯：陳政偉）1131121