男子攀太魯閣號連結器 台鐵運轉員眼尖通報停車[影]

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（中央社記者余曉涵、王朝鈺台北6日電）蔡姓男子昨晚搭台鐵太魯閣號列車在南港站中途下車來不及上車，情急下攀附車廂外連結器，經台鐵運轉員發現通報行控中心讓列車暫停七堵站，發現蔡男坐臥軌道。警方將函送鐵道局裁處。

鐵路警察局七堵派出所昨天晚間8時11分接獲通報，指台鐵448次列車第3、第4車廂外連結器有男子站立攀附，列車因此臨時停靠七堵站。

員警到場後，發現年約40歲蔡男坐臥在七堵站2A月台南端4車處軌道上，立即將蔡男救至月台，所幸蔡男身上沒有明顯外傷，蔡男並請員警通報消防局派遣救護車送至基隆長庚醫院檢查。列車長解除蔡男運送契約後，太魯閣號才繼續行駛。

警方調查，蔡男於列車停靠南港站時下車購物因來不及上車，情急下攀附列車第3及第4車廂外的連結器。經警方調查後，全案依違反鐵路法函移交通部鐵道局裁處。

台鐵向媒體指出，昨天晚間8時17分汐止站運轉員於執行第448次列車通過監視時，發現車廂間連結器位置疑似有人攀附，隨即呼叫該次車列車長前去查看，同時通報行控中心控制員。

台鐵表示，控制員命令該次車於七堵站臨時停車，經七堵站員及路警查看發現路線上有一名男子，隨即將其拉上月台，無受傷，後續鐵路警察將該名男子帶回偵訊釐清案情。

台鐵指出，由於此事影響，列車在七堵站臨時停車並經通報鐵路警察處理後，晚間8時26分於七堵站開車，晚5分鐘。

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台鐵強調，該名旅客違反「鐵路法」第57條第2項，行人不得侵入鐵路路線，及第71條第1項第1款，「列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行」，鐵警局將製單舉發函送交通部鐵道局，處予新台幣1500以上7500元以下罰鍰。

台鐵呼籲，乘客應遵守乘車規則，避免因一時疏忽而造成自身及他人危險。（編輯：黃名璽）1140406