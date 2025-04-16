高鐵停車未開門 駕駛疏忽且未向行控中心確認
2025/4/16 12:27（4/16 13:29 更新）
（中央社記者汪淑芬台北16日電）高鐵204次列車14日到板橋站卻未開車門，影響旅客。台灣高鐵公司董事長鄭光遠今天說，駕駛近2個月未開停板橋站的列車，但行前已有通知，是駕駛疏忽，且未向行控中心確認。
立法院交通委員會今天安排交通部報告業務概況，並備質詢。民進黨立委李昆澤在會中質詢，14日上午高鐵204次北上列車在板橋站停車卻未開車門的人為疏失。
李昆澤說，高鐵有直達車，有站站停列車，板橋站每天有停、也有不停的列車，204車次是規定要停，這起事件凸顯駕駛沒有確認車班，應加強教育訓練，尤其2027年高鐵還會增加新的列車，車次會愈來愈多，現在就這麼混亂，民眾無法接受。
鄭光遠說，這名駕駛近2個月都是駕駛不停板橋站的班次，14日行前通知要停板橋，卻仍疏忽，旅客無法上下車，當時列車長雖有告知，駕駛在不清楚狀況下未聯繫行控中心或由列車長溝通後按下「旅客緊急對講機」。
鄭光遠說，高鐵將加強駕駛行前的列車停靠確認，以及與列車長相互連繫。
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台灣高鐵尚未公布這起車門未開事件的調查報告，據了解，204車次當天原本應在板橋站停1分鐘，但列車停了約20秒離去，因為車門未開啟，列車上旅客無法下車，月台上準備搭車旅客也無法上車。
高鐵204車次未開車門事件影響150多名旅客，台灣高鐵提供訖站為板橋的旅客退還實收票價50%，贈送禮品給所有受影響而延誤行程的旅客，同時暫停駕駛勤務。（編輯：陳清芳）1140416
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