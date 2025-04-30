板橋站停車未開門 台灣高鐵提報懲處駕駛

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（中央社記者余曉涵台北30日電）台灣高鐵14日發生有列車經過板橋站時未開車門讓旅客下車事件。對此，台灣高鐵表示，此案純屬駕駛個人未遵照SOP規定的嚴重疏失，除了增加2規定外，也已經提報懲處駕駛。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱、交通部民用航空局局長何淑萍、交通部鐵道局局長楊正君、國營台灣鐵路股份有限公司代理董事長伍勝園、台灣高速鐵路股份有限公司董事長鄭光遠、中華航空股份有限公司董事長高星潢及國家運輸安全調查委員會率所屬相關單位列席就「近期我國航空、鐵路運營安全事件之檢討與改善及臺鐵票價調整方案」進行專題報告。

針對高鐵204次列車14日到板橋站卻未開車門，影響旅客事件，根據台灣高鐵的書面報告，經過調查，此案列車駕駛未依照SOP（標準作業流程）規定的嚴重疏失導致，只要有遵守任何一項規定，都有機會避免事件發生。

台灣高鐵指出，目前已經暫停該駕駛的駕駛勤務，並實施特別訓練，訓練後將安排駕駛督導隨車督導確認，確認改善狀況，期間約2個月，後續也會安排航醫進行心理測驗跟適性檢查，期間約1個月，通過後才能恢復執勤資格。

台灣高鐵表示，本案懲處已經提報獎懲審議委員會審議，將依照審議結果辦理相關辦理獎懲事宜。

另外，為了要加強防止人為疏失，台灣高鐵提出2項改善計畫，包含行控中心律定控制員僅通知須停靠板橋站的駕駛，有關月台軌設定通過列車的臨時速度限制時，修訂日後一致性用語為「板橋站XX月台軌設定TSR70，板橋站請依時刻表停車，請複誦」，以避免駕駛產生疑惑。

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如果遇到列車未依計畫開門即離站時，新增列車長、列車駕駛跟行控中心要採取措施，包含列車長要使用PEI（旅客緊急對講機）通知列車駕駛暫停發車，並通報行控中心；列車駕駛收到列車長PEI提醒，立即停車；行控中心接獲通知時，將立即取消該列車進路並通知駕駛緊急停車，並依當時調度情況，決定返回車站或至下一站停靠供旅客上下車。

鐵道局指出，針對高鐵過站不停案件，已經立案調查，正蒐集相關事證並安排人員訪談。（編輯：李錫璋）1140430