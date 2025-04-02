太魯閣號事故4年 罹難者家屬盼安全意識從兒童做起

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）台鐵408列次太魯閣號事故今天滿4週年，台鐵與罹難者家屬晚上舉行紀念音樂會，罹難者家屬秦櫻華致詞時說，家屬們會一直記得事故傷痛，也盼全民鐵道安全意識能從兒童做起。

110年4月2日上午9時28分，台鐵408次太魯閣自強號行經花蓮清水隧道北口前，撞擊滑落軌道的工程車，導致49人罹難、超過200人輕重傷。

太魯閣號事故罹難者家屬與台鐵過去3年，每年都共同舉辦紀念音樂會及追思會，今年的紀念活動分為上午事故現場隧道紀念燈光啟動點燈及晚上紀念音樂會。

今年的音樂會晚間在台北車站大廳舉行，名為「記得，憶起愛傳祝福0402紀念音樂會」。

太魯閣號事故4週年，台鐵2日晚間7時在台北車站舉辦紀念音樂會，與家屬及大眾一同思念逝世的49名罹難者。中央社記者趙世勳攝 114年4月2日

秦櫻華的女兒在太魯閣號故中遭遇不幸，秦櫻華以罹難者家屬身分代表上台致詞，她說，台灣對很多重大災害、事故選擇遺忘，太魯閣號事故罹難者的家屬們是想要記得，只有記得傷有多痛，未來才不會再發生。

秦櫻華說，希望政府推動全民鐵道安全意識，並從兒童開始做起，提供人民安全的環境是政府義務。

太魯閣號事故罹難者家屬上午也搭408次3000型新自強號前往花蓮，參與隧道燈光的啟用，並邀交通部長陳世凱、台鐵代理董事長伍勝園同行。

0402台鐵太魯閣號事故案4週年，罹難者家屬建議台鐵在事故隧道前後設置「紀念之光」，未來每年4月2日至6日點亮，除了追思，也提醒社會大眾記得這件災難。（家屬委任律師陳孟秀提供）中央社記者張祈傳真 114年4月2日

陳世凱也在交通部臉書說，今天回到事故現場，是為了向社會重申，提供安全、優質的公共運輸，台鐵責無旁貸。除了台鐵，也多次要求各個公共運輸單位必須將「安全」作為最高原則，全面落實標準作業程序，讓每位乘客都能平安抵達目的地。

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陳世凱認為，民眾信任公共運輸，交通部就必須打造一個安全、舒適、便捷的交通環境。陳世凱也感謝所有罹難者家屬長期以來的陪伴與督促，讓台鐵能不斷檢視、修正，努力讓旅程變得更安全。設在和仁、清水與崇德三座隧道燈，點亮的是親友的紀念，也是提醒台鐵人，時時刻刻不忘太魯閣號事故這件事。

台鐵台北車站大廳也規劃鐵道安全展示區，4月1日至7日，展現推動鐵道安全的歷程，呈現太魯閣號事故發生至今，家屬與各界推動鐵路安全所做的努力及重要事件，盼將悲慟轉化為具有教育意義的正向力量並傳達給現場民眾。（編輯：李亨山）1140402

台鐵為紀念408次太魯閣號列車事故舉辦的「憶起愛、傳祝福0402紀念音樂會」，2日晚間在台北車站大廳舉行，工作人員現場為與會家屬別上胸花。中央社記者趙世勳攝 114年4月2日

台鐵紀念408次太魯閣號列車事故「憶起愛、傳祝福0402紀念音樂會」2日晚間在台北車站大廳舉行，中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君（前中）出席。中央社記者趙世勳攝 114年4月2日