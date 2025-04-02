太魯閣號事故紀念燈光啟用 家屬盼災難不再發生

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）台鐵太魯閣號事故4週年，罹難者家屬今天上午與交通部長陳世凱搭乘同車次自強號南下花蓮，列車經過事發地點清水隧道前後3隧道，「紀念燈光」亮起，家屬潸然淚下，希望類似災難不要再發生。

2021年4月2日上午9時28分，台鐵408次太魯閣自強號行經花蓮大清水隧道北口前，撞擊滑落軌道的工程車，導致49人罹難、超過200人輕重傷，每年4月2日罹難者都會到事故地點緬懷親人。

經罹難者家屬建議台鐵，在事故現場前後3處隧道設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，未來每年4月2日至6日點亮，除了紀念罹難者，也提醒台體員工謹記鐵路安全重要性。

紀念燈光設在和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，以事故發生的時間點為核心設計，透過不同燈光配置。家屬程俐涵說，紀念燈光啟用前，多次到隧道測試時沒有特別感觸，今天列車經過隧道時感到情緒激動，不斷落淚。

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程俐涵說，希望紀念燈光可以讓這場災難一直被記住，只有這樣，未來難過的事才不會再發生。

罹難者家屬委任律師陳孟秀也陪同搭乘，她說，太魯閣事故罹難者家屬不斷訴求，希望台鐵更好，每個人都能安全回家，隧道紀念燈光象徵家屬對親友的思念，也透過正向力量，將永恆的愛帶到社會。（編輯：林恕暉）1140402