男子酒醉台鐵車上滋擾並反鎖廁所 遭鐵警帶回

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（中央社記者張已亷高雄3日電）莊姓男子今天酒醉搭乘台鐵在車廂內咆哮，隨後又將自己反鎖廁所內。鐵路警察局獲報將他帶下車，莊男在台南車站又與街友起糾紛，員警控制行動直至酒精代謝後才讓他出站。

鐵路警察局高雄分局表示，今天上午10時45分接獲台鐵台南站通報，118次列車有旅客疑酒醉情緒不穩。鐵路警察警網獲報派員處理。經員警到場瞭解並與列車長確認現場狀況，為60歲莊男酒醉在車廂內咆哮，前往如廁後逕自反鎖廁所內。

警方到場後由台鐵人員強行開啟廁所，為維護列車秩序安全，並經台鐵對莊男解除運送契約，由員警陪同莊男下車前往台南車站出口。

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行進途中，莊男情緒再度失控，突然在車站奔跑並與周遭街友發生糾紛，為求車站秩序及旅客安全維護，且莊男酒醉不勝酒力，恐有自身安全疑慮，員警追上並先行控制行動，再經其同意在上午11時25分共同返回派出所，直至12時5分酒精代謝後再行出站。

鐵路警察局高雄分局副分局長林泰山表示，為維護旅客及鐵道安全，已於台鐵、高鐵列車及站區加強安全維護勤務，民眾若有發現可疑情事、需要協助，除撥打110報案電話，可通報站務人員即時尋求協助，共同維護旅運安全。（編輯：李淑華）1140303