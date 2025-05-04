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股神巴菲特年底交棒接班人 公司股價逼近1.2兆美元巔峰之際卸任

2025/5/4 09:47（5/4 10:24 更新）
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美國「股神」巴菲特。（路透社）
美國「股神」巴菲特。（路透社）
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國「股神」巴菲特今天在年度股東大會宣布年底卸任波克夏海瑟威公司執行長，交棒給欽定接班人阿貝爾。這項震撼投資界的消息也象徵一個時代告終。

華爾街日報指出，巴菲特（Warren Buffett）一手打造的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）公司如今已是美國最大企業集團之一。雖然他過去已有透露交棒念頭，但今天在公司年度股東大會尾聲宣布後，仍震撼投資界。

94歲的巴菲特說：「時候到了，年底該由葛瑞格（Greg Abel，阿貝爾的名字）當公司執行長了。」

宣布交棒也代表這位美國資本主義史中最偉大、歷時最長參與者之一的巴菲特，在位時間進入倒數。

綜合華爾街日報與財經新聞網CNBC報導，巴菲特自1965年接下當時瀕臨倒閉的新英格蘭紡織廠成立波克夏海瑟威公司後，60年來將公司轉型為獨一無二的投資控股集團，事業版圖涵蓋產險、能源、鐵路、鞋業、糖果等多元領域。如今，巴菲特選在公司股價創歷史新高、市值逼近1.2兆美元的事業巔峰之際交棒。

巴菲特欽定接班人阿貝爾（圖）。（路透社）
巴菲特欽定接班人阿貝爾（圖）。（路透社）

幾十年來，每年都有成千上萬投資者與粉絲前往奧瑪哈（Omaha）參加巴菲特形容為「資本家的伍德史托克（Woodstock）音樂節」的公司年度股東會，另有數百萬人在家收看，或閱讀他每年寫給股東的信，研究巴菲特常超越一般投資建議的才智。

巴菲特雖然早在2021年就透露公司副董事長阿貝爾終有一天會接棒，只不過今天在他於年度股東大會問答環節最後幾分鐘宣布交棒前，就連坐在舞台附近的阿貝爾本人，都不知道巴菲特對卸任時機的想法。

巴菲特講話時，偌大會場近乎鴉雀無聲；當他講完後，包括阿貝爾在內的眾多股東和粉絲都起立鼓掌。

來自加州灣區的股東佛羅雷斯（Jose Luis Flores）說：「對我而言，這是個特別的時刻，象徵著一個時代告終。」

巴菲特表示，公司董事裡只有他的兒子霍華德（Howard Buffett）和女兒蘇珊（Susan Buffett）事先知道他將於今年12月卸任的打算。他先前曾說霍華德日後會接下公司董事長，但不出任實際負責營運的職務。

巴菲特建議公司董事會讓副董事長阿貝爾從2026年起接任執行長。雖然交棒後巴菲特還會留在公司，但營運決策與資本安排將由阿貝爾定奪。

阿貝爾出生並成長於加拿大中西部，1999年第一次進到巴菲特的視野。當時波克夏海瑟威投資位於狄蒙（Des Moines）一間能源公共事業單位，阿貝爾藉一連串併購逐步拓展出日後的波克夏海瑟威能源（Berkshire Hathaway Energy）公司。

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2018年巴菲特升任阿貝爾負責公司所有非保險業務，並讓他成為公司副董事長及董事會成員。

巴菲特是在2021年屬意阿貝爾作為接棒他公司執行長的人選。他也在2023年12月時稱阿貝爾「會做得比我更成功，如果不這樣講，我的鼻子肯定會變長」。（譯者：陳亦偉）1140504

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