巴菲特致股東信談接班 籲政府明智花費照顧不幸者

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（中央社記者張欣瑜舊金山22日專電）美國股神巴菲特在波克夏海瑟威公司的年度股東信表示，波克夏和美國經濟的長期成功仰賴民眾參與，美國政府可以促進也可以剝奪。他並呼籲政府照顧那些無辜、人生抽到下下籤的人，那些人應該得到更好的待遇。

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）今天發布巴菲特致股東信和年度報告。

路透社報導，巴菲特發出建議的時間點出現在投資者對美國財政狀況感到憂慮之際。

現年94歲的巴菲特（Warren Buffett）向股東表示，現在生活需要枴杖輔助，在5月3日的波克夏年度股東大會上，將減少回答股東提問的時間。

他保證，將波克夏交給副董事長阿貝爾（Greg Abel）後，公司仍會被妥善經營管理，62歲的阿貝爾已清楚展現配置資本的能力，距離接管公司的日子「不會太遠了」。

波克夏年度報告顯示，公司連續第3年創下年度營業利潤新高，2024年成長27%，達到474.4億美元（約新台幣1.5兆）；第四季度營業利益同樣創紀錄，飆升71%，達到145.3億。

另外，波克夏全年淨利總計890億美元，這包括波克夏在蘋果（Apple）和美國運通（American Express）等普通股投資的收益。

現金部位方面，波克夏手握3342億美元創新高，反映市場上企業估值偏高。此外，波克夏連續9個季度賣出股票多於買進，出售的股票包括蘋果，蘋果仍為最大的持股。

巴菲特掌管波克夏邁入第60年，將這家從瀕臨倒閉的紡織公司轉型為市值達1.03兆美元的企業，旗下擁有保險、鐵路、能源、工業、零售等多個領域的業務。

巴菲特表示，「波克夏業務如今影響到我們國家的每一角落，我們還在繼續」。

巴菲特也說，波克夏將優先投資股票，特別是美國股票，而非持有現金。另外，波克夏去年繳納268億美元聯邦稅款，占全美企業繳納總額的5%。

根據「富比世」（Forbes）雜誌，巴菲特的身家達1495億美元。

巴菲特還向華盛頓喊話；他感嘆資本主義確實存在缺陷，在某些方面，現在的情況比以往更加嚴重，「無良之徒與投機者」的不當行為猖獗；他敦促國會議員幫助維持美元穩定，警告「財政愚行」可能會摧毀紙幣價值，美國曾多次瀕臨危機邊緣。

巴菲特說道，波克夏和美國經濟的長期成功有賴民眾參與，政府可以促進發展，也可以剝奪，並呼籲政府「照顧那些無辜卻抽到人生下下籤的人。他們值得更好的待遇」。

他補充，「永遠不要忘記，我們需要你來維持貨幣穩定，這需要你們的智慧與警惕」。

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投資研究機構CFRA Research分析師賽芙德（Cathy Seifert）表示，巴菲特談論美國商業環境的混亂是在回應當前的政治局勢、以及其對整體經濟的影響。

賽芙德說，巴菲特是在警告華府「謹慎行事、步步為營」。（編輯：張芷瑄）1140223