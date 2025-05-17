台鐵號誌顯示異常列車誤點 彰化站擠滿候車人潮
2025/5/17 12:35
（中央社記者蕭博陽彰化縣17日電）台鐵社頭站今天發生號誌顯示異常，影響17列657分，彰化站月台擠滿等車乘客。台鐵表示，現場人員查修設備電源故障，經初步排除故障，恢復正常行車，陸續消化各級延誤列車。
社頭站約上午8時50分起發生號誌顯示異常，列車延誤，誤點時間從10分鐘到59分鐘，包含彰化站等多個車站月台擠滿等車民眾，國營台灣鐵路股份有限公司表示，經全力搶修，約10時10分恢復正常行車，誤點列車逐漸消化。
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台鐵表示，社頭站號誌顯示異常，經技術單位現場查修，約9時30分回報設備電源故障，10時10分初步排除故障，恢復正常行車，稍早各級列車延誤尚待消化，相關設備持續調整修繕，不影響行車。
根據台鐵資料，社頭站EP盤面南端轉轍器燈號閃爍不定，造成東正線下行出發及西正線上行進站無法建立，社頭站到田中站間改使用複線運轉開關行車；經號誌單位現場查修，回報繼電室電源故障，預估修復時間約需5小時，已派員支援社頭站處理。（編輯：李明宗）1140517
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