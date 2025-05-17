美最高法院阻擋驅逐委內瑞拉人 川普批大法官掣肘

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國最高法院做出裁決，擋下總統川普欲恢復驅逐疑似委內瑞拉幫派分子的行動。川普今天痛批最高法院，稱大法官們「不讓我做人民選我出來做的事」。

法新社報導，川普企圖援引1798年戰時「外國敵人法」（Alien Enemies Act）來迅速驅逐疑似委國幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員的行動再次受挫，他在社群媒體「真實社群」（Truth Social）貼文中抨擊最高法院。

川普重返白宮後便與司法體系關係緊張，對各級法院凍結他針對諸多議題發布的行政命令所做的多項裁決感到憤怒。

最高法院以7比2通過裁決，擋下川普意圖援引外國敵人法來恢復驅逐疑似阿拉瓜火車分子的行動，稱這些人未獲足夠時間對驅逐令提出合法異議。最高法院以保守派占多數，其中3位大法官由川普親自提名。

川普先前在角逐白宮大位期間曾矢言驅逐數以百萬計無證移民。他說，最高法院的裁決意味著政府不得不透過「冗長、拖延且昂貴的法律程序」來驅逐「殺人犯、毒販和幫派分子」。

他說：「美國最高法院不讓我做人民選我出來做的事。這對美國來說是糟糕又危險的一天！」

川普今年3月援引外國敵人法遣返首批疑似阿拉瓜火車成員，未經正當程序就將他們送往薩爾瓦多一處惡名昭彰的監獄。數名遭驅逐委內瑞拉人的律師表示，他們的當事人並非阿拉瓜火車成員，過去不曾犯罪，多半是因為身上的刺青而被盯上。

最高法院4月19日出手干預，暫時擋下針對委內瑞拉無證移民的進一步驅逐行動，認為須有正當程序。

最高法院在今天未具名的命令中，暫停了驅逐目前扣押在德州的另一群人的計畫，稱他們未獲足夠時間對驅逐令提出有意義的法律挑戰。

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大法官們說：「在驅逐前約24小時才收到通知，且欠缺如何行使正當程序權利質疑驅逐令的資訊，顯然不符合規定。」

保守派大法官阿利托（Samuel Alito）和湯瑪斯（Clarence Thomas）不同意今天的裁決。川普在真實社群貼文中感謝兩人「試圖保護我們的國家」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140517