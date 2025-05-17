議員提設寵物殯葬業自治條例 北市府擬研議

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（中央社記者劉建邦台北17日電）養毛孩成趨勢，議員指殯葬費不同落差大，加上台北市法規規定市區不能開寵物殯葬業，認為應設自治條例解決。產發局今天表示，將與都發局等相關局處共同研議管理制度。

經統計，市區養寵物人口逐年增多，台灣民眾黨台北市議員林珍羽以質詢資料指出，寵物成伴侶動物，但毛孩離世後，殯葬費訂定標準不一且缺乏法規管理，已成嚴重問題。

她說，如倉鼠火化加往生費為新台幣5000元，大型犬隻火化加往生費並包含紙紮食物等為3600元，且調資料發現，要在非都市土地才能申請寵物生命紀念設施，但台北市全被劃為都市地區，根本無法設置。

林珍羽表示，因法規導致業者無法在北市設置火化寵物據點，反觀其他縣市皆已陸續實施寵物殯葬管理相關自治條例，首善之都的台北市卻落後，根本不是友善動物城市。

她指出，北市府應啟動跨局處協調，研議都市計畫區內一定條件地區可納入寵物生命紀念設施特定使用許可項目，並制定台北市寵物殯葬管理自治條例草案。

北市產業發展局回應，時代變遷，毛孩已成許多市民的家人，寵物殯葬服務需求與日俱增，至於議員關切寵物殯葬，將與動保處及市府其他相關局處研議管理制度。

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產發局表示，動保處5月2日已函農業部釋示設置寵物生命紀念設施相關問題，6月底前將邀集北市民政局、都發局等單位研議相關事宜。

產發局指出，後續會蒐集新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、台南市、高雄市在寵物生命業相關規定並做為參考評估，且會協同北市消保官對寵物殯葬業進行查核。北市將持續打造動物友善城市，以優化寵物殯葬管理制度與服務品質為目標，讓飼主與毛孩更安心。（編輯：方沛清）1140517