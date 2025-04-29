立委籲阻寵物殯葬亂象 農業部允提定型化契約草案

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（中央社記者王揚宇台北29日電）民進黨立委李坤城、郭昱晴今天說，目前寵物殯葬設施資訊零散、收費標準混亂，期盼政府相關單位落實監督管理，杜絕寵物殯葬亂象叢生。

受邀出席記者會的農業部動物保護司副司長陳中興表示，農業部會在最短的時間研擬出定型化契約草案。李坤城追問範本何時出爐，陳中興回應今年第2季前。

李坤城、郭昱晴今天在立法院召開「落實監督管理，杜絕寵物殯葬亂象叢生」記者會，會中討論縮短寵物生命紀念設施審查流程、輔導寵物殯葬業者合法化、提出寵物生命紀念業服務定型化契約範本等議題，期盼讓飼主們能安心送毛小孩走完最後一程。

李坤城說，殯葬管理條例以人為主，寵物不在規範的範圍，而且動物保護法僅規範動物的生前對待，對於動物死亡後的處置未有任何規範。經濟部商業司於2023年1月增列寵物生命紀念業營業項目，農業部也自2023年7月訂定非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點，使寵物殯葬業者有法可遵循。

李坤城表示，制度推行2年多，全國僅核准19間業者完成合法程序，與現況落差甚大，且中央與地方的審查流程及項目疊床架屋，目前寵物殯葬設施資訊零散、查詢困難、收費標準混亂，讓許多飼主在悲傷之餘，還得擔心被不透明的收費坑殺。

郭昱晴表示，當毛小孩離開時，很多飼主的共同心願就是希望有一個安心、有尊嚴的告別，但目前要找到合法的寵物殯葬業者有其困難性。就算飼主找到寵物殯葬業者，但在價格上不是那麼透明、沒有相對的收費標準，甚至出現漫天喊價情形。

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陳中興表示，飼主不只在乎犬貓的生前好好照顧、陪伴，最近這幾年也注意到寵物的身後事，關於寵物生命紀念業相關消費問題，行政院消保處有行文給農業部，請農業部研擬相關定型化契約草案，農業部會在最短的時間內將定型化契約草案研擬出來，讓相關收費上有明確指導。

關於寵物殯葬業相關申請核准流程作業部分，陳中興指出，目前正研擬將寵物生命紀念業的用地與設施審查整併，讓地方政府做一次審查，不需要進行兩段式審查，期盼在更簡政便民、縮短行政流程下，使業者合法的速度更快、讓消費者更有保障。（編輯：翟思嘉）1140429