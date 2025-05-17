非法旅宿最高罰200萬 花縣府辦說明會宣導

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）觀光管理新制上路，非法旅宿最高罰鍰新台幣200萬元，花蓮縣府近期查獲3件疑似違規案件，已請業者陳述意見，縣府也將於北中南區舉辦3場說明會，輔導旅宿業者合法經營。

花蓮縣府觀光處統計，縣內合法民宿1748家、旅館150家，據往年違規案件，2022年60件、2023年54件、去年20件，今年截至5月15日共11件。

「發展觀光條例」部分條文修正於4月2日上路，針對非法旅宿加重處罰，非法經營旅館業者裁罰額度上限從50萬元提高為200萬元；民宿裁罰上限從30萬元提高到100萬元；非法經營旅宿刊登廣告散佈營業訊息，罰鍰從3萬元到30萬元，提高為10萬元到150萬元。

花蓮縣府指出，過去花蓮旅宿違規案例以非法刊登廣告居多，例如核定5間房間，但網路廣告卻超過5間等違法超賣類型。

針對非法旅宿管理，花蓮縣府觀光處指出，經搜集違法資訊後，現場稽查確認，再發函陳述意見回覆表，最後依據事實和違法令條文進行裁罰。

「發展觀光條例」修法上路後，花蓮縣府觀光處指出，稽查3家旅宿，目前在執行陳述意見回覆程序，確認無異議後才會裁罰。

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花蓮縣府觀光處表示，非法旅宿有逃避消防、建築與公共安全隱憂，住宿風險高，發生糾紛或事故，難以尋求保障，民眾可以透過交通部觀光署建置的「台灣旅宿網」選擇合法民宿。

為輔導未登記營業的旅宿業者合法化經營，花蓮縣府預計6月起，分別在花蓮市、光復鄉及玉里鎮辦理「旅宿暨露營場申請說明會」，協助業者了解登記流程與法規要求，促進產業正向發展。（編輯：吳素柔）1140517