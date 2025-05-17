台南新化蟋蟀館整修重啟 轉型親子環教生態館

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市新化虎頭埤風景區蟋蟀生態館經過1年多整修，轉型為親子環教生態館，今天重啟亮相，依舊以「蟋蟀」為核心主題，運用多媒體及實體展示傳遞生態知識。

台南市長黃偉哲今天啟用以蟋蟀生態為主題的親子環教生態館；他表示，館內完整呈現蟋蟀從卵到成蟲的生命週期，更結合在地文化與環境教育，讓遊客深入了解昆蟲知識，也愛上新化吉祥物-蟋蟀。

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市府新聞稿指出，全新親子環教生態館延續「蟋蟀」為核心主題，運用多媒體與實體展示傳遞生態知識，涵蓋蟋蟀成長歷程與習性、傳統鬥蟋蟀文化、飼養技巧、雌雄辨識等。

這座親子環教生態館前身是全台首座蟋蟀館，民國65年開館，因館舍老舊，112年閉館整修改建，導入「自然、永續、共融」理念，空間設計採用環保建材，優化參觀動線，提升整體參觀品質，未來將作為生態教育推廣據點。（編輯：李亨山）1140517