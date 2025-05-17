「頑童」高雄餐酒館快閃活動 人潮擠爆大港橋周邊

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）高雄駁二「浪際」餐酒館昨晚辦「頑童MJ116」快閃活動湧入數千人，大港橋周邊被擠爆。土地開發公司回應，人潮超乎預期，主辦單位即時通報警方協助引導，未來將強化疏散機制。

「浪際」昨晚11時舉辦饒舌音樂團體頑童快閃活動，近萬人潮將大港橋、大港倉周邊全都擠得水泄不通，快閃活動僅半小時，但一直到今天凌晨2、3時周遭人潮才疏散。高雄港務警察總隊共開出26件交通違規罰單。

「這根本是梨泰院等級的混亂」，有網友將人潮擁擠畫面上傳至社群媒體Threads說「哪天若發生踩踏或墜海事件，大港倉全面管制不是得不償失嗎？浪際毫無遠見和永續經營的理念，還沾沾自喜活動辦得盛況空前。」

大港倉管理單位高雄港區土地開發公司今天回應，浪際餐酒館昨晚舉辦快閃活動，主辦單位已安排引導及管制人力，但現場持續湧入人潮超乎預期，高雄港務警察總隊同步派員巡邏疏導，土開公司也即時通報鹽埕分局派員於駁二端引導，未來會請主辦單位加派人力引導及強化疏散機制。

高港警今天回應，浪際餐廳昨晚舉辦活動期間，人潮眾多，現場疑似有民眾攀爬港區倉庫，警方獲報後立即趕赴現場了解，餐廳人員已將民眾勸導與制止，後續將調閱監視器釐清，並依情節函報交通部航港局，依「商港法」或社會秩序維護法等相關規定裁處。

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不少網友批評，昨晚的狀況「看起來已經接近韓國梨泰院等級」，尤其大港橋上擠滿人潮，甚至有人坐上橋上的欄杆。大港橋在過往在大港開唱期間皆有人員管制，昨晚擁擠狀況讓不少網友擔心已超過承重。

台灣港務公司今天對外說明，為安全起見，大港橋對外公告最高人數550人。實際設計載重是每平方公尺500公斤，以每人平均75公斤計算，每平方公尺可站6.6人。以最高人潮密度人擠人狀況每平方公尺4人，大港橋尚可承受，無安全疑慮。（編輯：李亨山）1140517